Arriva Android 12. La nuova versione del sistema operativo di Google è adesso stata rilasciata ufficialmente, in una fase iniziale per i dispositivi Pixel. Molte sono le novità che interessano questa edizione rinnovata del sistema operativo, in particolare a partire dal design, che è stato rivisto in maniera notevole rispetto alle versioni precedenti. Andiamo ad analizzare alcune delle novità di Android 12, a partire proprio dal Material You.

Le caratteristiche di Android 12 con Material You

Il Material You è una delle novità che riguardano lo stile di Android. È infatti possibile personalizzare al massimo lo smartphone con delle tonalità che cambiano tenendo conto dello sfondo. Inizialmente il nuovo design è disponibile per i Pixel che ricevono l’aggiornamento, poi sarà rilasciato nel corso del tempo anche per gli smartphone con Android di altri produttori.

Tra le novità del design ricordiamo poi i nuovi widget per i servizi e le app di Google, come Drive e Gmail.

Diverse novità anche per la privacy

Dal punto di vista della privacy, una schermata permetterà all’utente di visualizzare immediatamente i permessi concessi alle applicazioni. È possibile vedere anche la cronologia degli accessi ai sensori dello smartphone nelle ultime 24 ore. Se per un certo periodo non vengono utilizzate delle app, saranno revocati i permessi a questi programmi.

Quando e come scaricare Android 12

Android 12 è già disponibile con il download dell’OTA o della factory image per i Google Pixel a partire dalla versione 3. Per quanto riguarda gli altri smartphone, il nuovo sistema operativo sarà disponibile sicuramente entro la fine del 2021 sui device di Samsung, Realme, OnePlus, Oppo, Vivo, Xiaomi e Tecno.