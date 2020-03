Forse non lo sai, ma ci sono molte app per ascoltare musica gratis e che potresti anche tu utilizzare in maniera molto utile sul tuo dispositivo mobile, come lo smartphone. Si tratta di applicazioni che funzionano con una connessione al web. Tuttavia in alcuni casi questi strumenti consentono di archiviare le canzoni, per poi ascoltarle anche quando sei offline.

E ce n’è davvero per tutti i gusti, per tutti i generi di musica. Anzi puoi approfittare di queste app per ascoltare musica gratis, per scoprire tanti brani interessanti e per ampliare gli orizzonti in termini di gusti musicali. Vediamo di scoprire quali sono alcune di queste applicazioni interessanti.

YouTube Music

Parlando di app per ascoltare musica gratis non possiamo mancare di descrivere YouTube Music. In realtà si tratta di un servizio web molto conosciuto, che è disponibile anche sotto forma di app per iOS e per i dispositivi con sistemi operativi Android.

Nella versione base, che è gratis, possiamo accedere a tutti i brani di YouTube. Ci sono comunque delle interruzioni pubblicitarie e non possiamo ascoltare la musica mentre si usano altre app.

Stiamo trattando di app per ascoltare musica gratis, ma ricordati che YouTube Music è a disposizione anche ad un piano a pagamento con delle funzionalità aggiuntive che si rivelano molto comode.

TuneIn Radio

TuneIn Radio è un’app disponibile sia per iOS che per Android e per Windows 10 Mobile. Gratuitamente possiamo accedere a 100.000 stazioni radio di tutto il mondo. Se vuoi il piano a pagamento, a circa 10 euro, hai a disposizione delle possibilità aggiuntive, come per esempio l’opportunità di registrare i brani che ascolti.

È un’applicazione molto intuitiva. Basta sfogliare le stazioni radio, navigando fra i loro generi di appartenenza oppure scegliendo una lingua o una posizione geografica.

Radio.it

Sempre per quanto riguarda le radio online, fra le app per ascoltare musica gratis, ti consigliamo Radio.it. Anche questo strumento è compatibile con iOS, Android e Windows 10 Mobile. La particolarità di questa applicazione multipiattaforma consiste nel fatto che supporta anche i podcast.

Inoltre c’è un’altra peculiarità che la contraddistingue: puoi ascoltare direttamente i brani che ti piacciono di più mentre le radio li trasmettono, cercandoli al volo. In versione classica puoi scoprire tutte le stazioni disponibili.

Radio Italia FM

C’è chi non è interessato alla musica internazionale e preferisce di gran lunga la musica italiana. Allora in questo caso, se sei fra questi utenti, sicuramente ti piacerà Radio Italia FM, un’applicazione disponibile per Android e per iOS.

Come è facile capire anche dal suo nome, si tratta di un’applicazione dedicata alla trasmissione di musica dalle stazioni italiane più conosciute, in modo da poter deliziare i tuoi interessi in termini di musica italiana.

Jamendo

Jamendo è un’applicazione che ci consente oltre che l’ascolto anche la possibilità di download gratuito di numerosi brani messi a punto da artisti indipendenti. Nella scheda sfoglia troviamo elencati tutti i brani, gli album e gli artisti.

Per scaricare i brani in locale, dopo averne avviato la riproduzione, selezioniamo l’icona della nuvola e tutte le canzoni che abbiamo scaricato le troviamo nella sezione che riporta la voce “la tua musica”.

Amazon Music

Fra le app per ascoltare musica gratis c’è anche il servizio di Amazon, disponibile per chi è abbonato a Prime. Chi possiede questo abbonamento può accedere ad un enorme catalogo musicale, che è costituito da circa due milioni di brani. Addirittura puoi ascoltare la tua musica gratis anche offline, senza che ci siano delle interruzioni pubblicitarie. Comunque c’è un limite mensile di ascolto corrispondente a 40 ore.

Per non avere questo limite è disponibile un servizio che si chiama Amazon Music Unlimited, che ti dà la possibilità di accedere ad un catalogo di 50 milioni di brani.