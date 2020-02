Quali sono le app per correre che non puoi assolutamente perdere? In questo articolo scopriremo le migliori applicazioni per la corsa che ti aiutano nelle tue attività di allenamento quotidiano. Le app per correre sono molto utili, perché grazie a questi strumenti da utilizzare in mobilità con lo smartphone potrai tenere costantemente sotto controllo i tuoi progressi.

Infatti potrai monitorare i chilometri percorsi, ma anche le calorie che bruci durante la corsa. L’allenamento è molto importante, perché è utile per tenersi in forma e per mantenere la salute dell’organismo. Le nuove tecnologie applicate allo smartphone che utilizziamo quotidianamente possono quindi risultare utili anche in questo settore.

Le app per correre che aiutano a tenere traccia dei progressi effettuati sono veramente tanti e tutti questi strumenti risultano molto pratici e davvero intuitivi. Queste app per la corsa, che possono essere considerate sicuramente le migliori app running, possono essere solitamente installate sia su smartphone con sistemi iOS che su dispositivi mobili con sistemi Android.

Vediamo di quali applicazioni non possiamo fare a meno, tenendo conto del fatto che molte delle app per iOS sono disponibili anche per Apple Watch, lo smartwatch della casa di produzione dell’iPhone.

RunKeeper

Una delle migliori app per la corsa, sicuramente tra le più conosciute del momento, è RunKeeper. È un’applicazione attraverso la quale puoi tenere sotto controllo e monitorare i progressi che effettui durante le tue passeggiate o le sessioni di corsa.

Inoltre è possibile monitorare con questa applicazione mobile le escursioni e diverse altre attività sportive. Permette di avere sempre sotto controllo le statistiche sulla distanza percorsa, sul tempo impiegato e sulle calorie bruciate durante l’allenamento.

L’app per running di cui stiamo parlando è disponibile in maniera gratuita sia per iOS che per Android, anche se integra alcune funzionalità extra a pagamento non obbligatorie per il funzionamento, che possono essere acquistate con la formula degli acquisti in app e che di solito costano 0,74 euro.

Una delle funzioni molto interessanti di questa applicazione è quella che ti permettere di mettere in pausa il tuo allenamento. Se hai bisogno di fare una pausa, quindi, puoi fare tap sull’apposito pulsante che è situato nella parte bassa del display. Potrai riprendere a correre quando vuoi semplicemente quando fai tap su Play. Infine, se hai terminato la sessione di allenamento, potrai premere il pulsante Stop per fermare il monitoraggio delle attività.

Nike Run Club

Anche Nike Run Club è un’applicazione molto utile disponibile sia per sistemi iOS che Android. È senza dubbio una delle migliori app di questo genere dedicate proprio alla corsa. È un’app gratuita e dall’interfaccia molto intuitiva.

Grazie a questo strumento è possibile monitorare il percorso effettuato attraverso il GPS, ma anche impostare delle vere e proprie sfide su base settimanale o mensile. In più ti permette di stabilire dei programmi guidati di corsa e degli altri programmi molto personalizzabili.

Anche in questo caso è possibile mettere in pausa momentaneamente l’attività di allenamento che stai svolgendo, facendo tap sull’apposito pulsante.

Endomondo

Endomondo è gratis, ma all’interno è possibile usufruire di funzionalità extra attraverso gli acquisti in app che hanno un costo che parte da 0,99 euro. È un’app mobile molto conosciuta, che ti permette di monitorare i risultati ottenuti non solo con la corsa, ma anche con altri sport.

Puoi effettuare un monitoraggio dell’allenamento con il GPS ed usufruire di un’attività di analisi dei dati che ricavi. Inoltre, se vuoi, puoi condividere i risultati con la community composta da tutti gli altri utenti che utilizzano l’app in questione.

Runmeter

Se ti piacciono le app per iniziare a correre, sicuramente apprezzerai anche le funzionalità di Runmeter.

Anche questa è un’app per correre con Android e un’app per correre con iPhone e presenta un contachilometri della corsa molto utile. Oltre alla corsa, permette di monitoare anche le passeggiate e l’attività ciclistica.

Hai a disposizione nello specifico tante mappe, numerosi grafici per analizzare il tuo allenamento. Si tratta di un’applicazione gratuita nella sua versione di base, ma mette a disposizione degli acquisti in app per sbloccare funzionalità extra molto utili, con un costo di base di 1,09 euro.

Strava

Infine ti consigliamo l’app per correre chiamata Strava, che è stata progettata esplicitamente per chi corre e per i ciclisti. Permette di effettuare una registrazione di tutte le attività di allenamento effettuate, a partire dai chilometri percorsi.

Inoltre puoi confrontare le tue prestazioni tenendo conto di vari periodi e puoi condividere le informazioni che preferisci con la community dell’app. È un’app gratuita, ma propone degli acquisti all’interno con un prezzo di base di 2,99 euro.

Si tratta anche in questo caso di un’applicazione molto utilizzata da chi vuole monitorare le prestazioni nell’attività sportiva tramite uno smartphone.