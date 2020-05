Quali sono le migliori app per fare collage? Molti oggi utilizzano lo smartphone o comunque in generale i dispositivi mobili, per mettere a frutto la propria creatività. Non c’è niente di più bello che operare in maniera fantasiosa realizzando dei collage con le immagini, scegliendo fra quelle che più ci piacciono. Si tratta semplicemente di trovare le giuste app per modificare foto e fare collage.

Ce ne sono tante a disposizione che puoi utilizzare a questo scopo. In effetti puoi utilizzare molte app per fare collage di foto, scegliendo fra tutte quelle che puoi scaricare dagli store o che trovi disponibili come servizi web appositamente pensati per mettere a frutto la tua creatività.

Ma quali sono le app per fare collage che potresti utilizzare con lo smartphone o con il tablet? Ti vogliamo dare alcuni consigli a questo proposito.

Fotor

Tra le app per fare collage ti possiamo consigliare Fotor. Il nome specifico è Fotor Collage Maker. Con questa applicazione non solo puoi creare delle composizioni, perché si tratta di un’app per fare collage di tante foto.

Puoi applicare anche alle tue immagini dei filtri e delle cornici. Questa applicazione non è affatto difficile da utilizzare, infatti ti mette a disposizione anche dei modelli differenti per comporre le foto a tuo piacimento. Scegli il tuo formato e clicca nei riquadri che vedi, per aggiungere le fotografie che preferisci.

Puoi mettere moltissimi effetti speciali, puoi modificare i bordi o aggiungere delle ombreggiature.

Canva

Un’altra app per fare un collage di foto che non dovresti perdere è Canva. L’app ti mette a disposizione dei template gratuiti che puoi utilizzare sbizzarrendoti a tuo piacimento. Puoi fare foto editing, puoi applicare dei filtri, delle cornici e se vuoi puoi mettere anche del testo alle tue immagini preferite.

Puoi creare poster, biglietti da visita, inviti e hai a disposizione anche dei modelli preimpostati, da cui partire per lasciare libero sfogo alla tua fantasia.

Pic Stich

Pic Stich è un’app per fare collage con video e foto. È uno strumento davvero formidabile che ti permette di esprimere tutta la tua creatività. Ad ogni contenuto multimediale che realizzi puoi applicare diversi filtri, alcuni dei quali sono disponibili anche in maniera gratuita.

Ci sono tanti template da cui partire. Per esempio già all’inizio puoi decidere di utilizzare l’opzione classica o quella fantasia. Questa applicazione è molto intuitiva, perché per creare il tuo collage basta semplicemente trascinare le foto nei vari blocchi che vedi.

Pic Collage

Un’altra app per fare collage si chiama Pic Collage. È tra l’altro quella più utilizzata tra coloro che possiedono un iPhone o un iPad. I collage che permette di realizzare sono molto efficaci e ti dà anche la possibilità di condividere le tue creazioni sui social. Puoi utilizzare molti modelli, sfondi, adesivi e disegni.

PicsArt

È molto facile da utilizzare anche PicsArt, un’app specifica per realizzare foto editing. I collage che puoi ottenere sono arricchiti da effetti molto originali. Per utilizzare le splendide funzionalità messe a disposizione da PicsArt, non devi fare altro che scegliere una griglia e poi inserire le varie foto scegliendole tra quelle disponibili sul tuo smartphone. Basta semplicemente trascinarle nei vari riquadri.

Puoi disporre di un menu con tante funzioni di modifica, in modo da realizzare gli effetti che più ti piacciono. Dopo aver realizzato il tuo lavoro, puoi salvare il collage sul tuo device o puoi condividere l’immagine con i tuoi contatti.

Pics Collage

Per Android in particolare puoi utilizzare fra le numerose app per fare collage Pics Collage. Questo strumento ha molti punti di forza a cominciare dall’interfaccia grafica che si dimostra, oltre che curata, anche piuttosto facile da utilizzare.

L’interfaccia in particolare è composta come se fosse una specie di “scacchiera”. Ad ogni casella corrisponde una funzione svolta dall’applicazione, per mettere a frutto la tua creatività. Infatti con Pics Collage puoi fare composizioni sia semplici sia un po’ particolari.

Per fare un collage standard puoi utilizzare la funzione griglia e scegliere anche uno dei numerosi template a disposizione.

Non devi fare altro che selezionare dalla galleria delle foto del tuo smartphone le immagini che devono entrare a far parte della composizione. Trovi degli specifici comandi che ti consentono di modificare lo spessore delle cornici, di modificare la colorazione o per inserire dei testi specifici.