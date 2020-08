Quali sono le migliori app per fare la spesa? Specialmente negli ultimi mesi abbiamo sentito maggiormente di compiere alcune azioni della vita quotidiana direttamente su internet, evitando di spostarci dalla nostra abitazione. Si è verificata una vera e propria rivoluzione delle nostre abitudini giornaliere e anche per fare la spesa spesso ci siamo rivolti a delle soluzioni offerte dalla rete, molto spesso anche grazie all’utilizzo dei nostri dispositivi mobili, come lo smartphone o il tablet.

Per questo le app per fare la spesa online stanno avendo un grande riscontro da parte degli utenti, che preferiscono a volte evitare di fare la fila al supermercato, trovando nuovi metodi e facendo in modo che la spesa venga consegnata direttamente nella propria casa.

Andiamo quindi a scoprire le app per fare la spesa che risultano più comode e più utili. Queste applicazioni ci permettono di effettuare comodamente da casa l’ordine che ci interessa. In questo modo gli addetti alle consegne ci porteranno tutto ciò che abbiamo acquistato direttamente a casa.

Amazon Prime Now

Il famoso servizio offerto da Amazon è il primo che ti proponiamo in questa guida. Si tratta di un’app molto comoda e intuitiva da utilizzare. Permette di effettuare acquisti e di ottenere delle spedizioni rapide. Il tempo della consegna infatti può variare da un’ora a due ore, a patto che si faccia una spesa minima di 15 euro.

Inoltre segnaliamo che al momento Amazon Prime Now è un servizio disponibile soltanto nel territorio di Roma, Milano e Torino. Se ci troviamo in una di queste città è un ottimo modo per ricevere la spesa a casa nel giro di poco tempo.

È necessario per utilizzare il servizio in questione essere iscritti ad Amazon Prime e naturalmente scaricare l’apposita app Amazon Prime Now, che può essere utilizzata su iOS e naturalmente anche su Android.

Con questo servizio è possibile acquistare diverse tipologie di prodotti, da quelli alimentari a quelli per la cura personale. Sono disponibili moltissimi prodotti del settore dell’elettronica o anche utili e simpatiche idee regalo.

Esselunga Online

Una delle app per fare la spesa da casa che ti segnaliamo è inoltre quella di Esselunga Online, disponibile anch’essa per iOS e Android. In questa applicazione della nota catena di supermercati puoi trovare 13.000 prodotti, sia quelli freschi che quelli tradizionali da supermercato.

Con l’app per fare la spesa Esselunga puoi acquistare sia prodotti alimentari che detersivi. Inoltre puoi trovare anche tantissimi vini, da scegliere all’interno di un ampio catalogo. Questa app offre un’altra opportunità in più, perché ti dà la possibilità di ricevere la spesa in uno dei centri che sono indicati direttamente tramite l’applicazione.

La spesa deve corrispondere ad un minimo di 40 euro e la consegna ha un costo di 7,90 euro, che può scendere a 6,90 euro se il totale della spesa supera i 110 euro. Attualmente il servizio offerto da Esselunga Online consente di ricevere la spesa a casa in alcune regioni italiane, come la Toscana, la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Veneto e il Piemonte.

Conad

Anche i supermercati Conad consentono di effettuare la spesa online, con una delle app per fare la spesa tra le più interessanti. La registrazione al servizio è completamente gratuita: dovrai inserire i tuoi dati per richiedere l’iscrizione e alla fine dovrai confermare la registrazione tramite un messaggio di posta elettronica che ti arriverà nella tua casella e-mail.

A questo punto dovrai collegarti all’app e potrai selezionare il supermercato Conad più vicino al luogo in cui abiti. L’app, in associazione al sito altuoservizio.conad.it, ti consente di ricevere comodamente la spesa con la consegna a casa oppure potrai scegliere di ritirarla pronta direttamente nel supermercato più vicino al luogo in cui ti trovi.

Carrefour

Per acquistare nei punti vendita Carrefour devi fare riferimento al sito ufficiale della catena di distribuzione in questione, che puoi visitare anche direttamente il browser sul tuo dispositivo mobile.

L’applicazione myCarrefour infatti ti consente di trovare i punti vendita della catena nel nostro Paese e di gestire le opzioni della carta PAYBACK. Per effettuare gli ordini devi fare quindi riferimento direttamente allo shop online di Carrefour.

Anche in questo caso, con questa app per fare la spesa risparmiando, puoi scegliere di ricevere la spesa direttamente a casa oppure di ritirarla direttamente in negozio. Ricordati che possono essere presenti dei costi per le consegne, che comunque sono pari a zero se superi l’importo di 70 euro per i tuoi acquisti.

EasyCoop

Anche Coop mette a disposizione un servizio molto utile per fare la spesa. Per effettuare gli acquisti devi scaricare l’applicazione EasyCoop e potrai navigare nell’app scegliendo tra numerosi prodotti, sia alimentari che di altro genere.

Puoi pagare sia attraverso un conto corrente online che direttamente in contanti alla consegna della spesa. Dopo l’inserimento dei tuoi dati potrai visualizzare il vasto catalogo messo a disposizione da Coop. Potrai effettuare delle ricerche anche attraverso l’apposita barra che si trova in alto. Aggiungi i prodotti al carrello e al termine fai tap su “prenota la consegna” nell’apposita schermata che ti verrà mostrata per concludere l’ordine.