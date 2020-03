Le app per guadagnare camminando sono molto utili perché è possibile monetizzare i propri spostamenti. Molti tengono a restare in forma e sicuramente poter contare su un’applicazione di questo tipo stimola di più a camminare, perché abbiamo un vero e proprio traguardo da raggiungere. Già di per sé il fatto di badare al proprio benessere psicofisico sicuramente costituisce un premio molto ambizioso.

Eppure considera che con le app per guadagnare camminando molti riescono a raggiungere più facilmente l’obiettivo di camminare di più ogni giorno, per perdere peso o per rimediare alle “trasgressioni” alimentari. Ma vediamo quali sono le più gettonate app per guadagnare camminando. Ne esistono infatti diverse, sia per Android che per iOS e iPad.

DietBet

DietBet è un’applicazione disponibile sia per iOS che per coloro che possiedono dispositivi con sistema operativo Android. L’obiettivo che si propone è quello della dieta da vedere come se fosse un gioco a premi. Dietro a questa applicazione c’è una grande community di persone, circa 750.000.

Tutti scommettono di riuscire a perdere una parte del loro peso nel giro di un tempo che va da uno a sei mesi. Le percentuali di perdita di peso corporeo vanno dal 4% al 10%. Come ricompensa si hanno delle piccole somme di denaro.

Una volta scaricata l’applicazione, ti basta registrarti per poter così accedere alle sfide del mese. Queste sono suddivise in sfide a breve termine e sfide a lungo termine. Poi ti basta convalidare il tuo risultato raggiunto attraverso il caricamento di due foto.

In caso di successo ti viene accreditato un premio in punti, facilmente convertibili in denaro anche tramite PayPal.

RunBet

Anche RunBet è una delle app per guadagnare camminando, che è disponibile sia per iPhone e iPad, ma anche per gli smartphone con sistema operativo Android. È uno strumento progettato per stimolare nell’impegnarsi nella corsa. Infatti prevede il completamento di alcune run, per acquistare una certa ricompensa dopo aver fatto una “scommessa” in denaro di pochissimo conto.

Se riesci a completare tutte le sessioni entro i termini stabiliti, i soldi in palio vengono suddivisi tra i vincitori. Ti puoi registrare, dopo aver scaricato l’app, anche mediante il tuo account Facebook. Dopo il login puoi sfogliare le run disponibili e trascinarle.

Puoi visualizzare i dettagli di ogni sfida, anche per renderti conto del numero dei partecipanti e del montepremi a disposizione.

Runtopia

Runtopia utilizza un tracciamento degli spostamenti tramite il sistema GPS. Anche in questo caso si tratta di acquistare dei buoni sconto, semplicemente dedicandosi all’attività fisica e camminando. Infatti l’applicazione in questione è capace di elaborare delle accurate statistiche, che riguardano la mappa del percorso da compiere, l’andatura, la frequenza cardiaca, le calorie spese.

Mette a disposizione dei partecipanti un contapassi in real time. Ogni passo viene convertito in una valuta che si chiama Sports Coin. Con i punti accumulati poi si raggiungono delle piccole somme che possono essere spese nell’apposito shop oppure in negozi che aderiscono all’iniziativa, come per esempio quelli che vengono attrezzature sportive.

Virtuoso

L’applicazione Virtuoso è una di quelle app per guadagnare camminando che comunque non considera soltanto i passi compiuti ogni giorno e quindi la corsa, ma in generale tutto lo stile di vita di una persona.

Come dice anche il nome dell’applicazione, viene premiato lo stile di vita “virtuoso”, sano ed equilibrato. I punti e quindi i premi possono essere acquisiti rispettando alcuni parametri fondamentali che riguardano lo stile e la qualità della vita.

Sono compresi i passi compiuti, le ore di sport, la durata e la qualità del sonno e la rilevazione dei parametri vitali.

StepBet

Anche in questo caso si tratta di raggiungere determinati obiettivi che riguardano il fitness. Si tratta quindi di valutare degli obiettivi personalizzati in base alle informazioni che tu stesso concedi e che riguardano nello specifico le tue attività fisiche.

L’applicazione in questione propone dei giochi settimanali che vengono suddivisi in sessioni e che riguardano proprio la salute. L’obiettivo è quello di incoraggiare a camminare per mantenersi in salute. StepBet è disponibile sia per i sistemi operativi iOS che per i sistemi operativi con Android.