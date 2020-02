Le app per organizzare viaggi sono veramente tante. Quando arriva il periodo delle vacanze è sempre opportuno staccare un po’ la spina e dedicarsi al relax, anche grazie ad un meritato viaggio. Come fare però per controllare tutti i dettagli?

Esistono alcune app per organizzare viaggi che possono risultare molto utili in tantissime occasioni. Non sempre infatti hai la necessità di rivolgerti ad un’agenzia specializzata, visto che le opportunità offerte dalle nuove tecnologie ti consentono di organizzare tutto nel modo corretto in prima persona.

Vediamo quindi alcuni consigli utili, le migliori app per viaggiare che devi assolutamente considerare quando stai per pianificare una vacanza.

Potrai creare un diario virtuale del tuo viaggio, ma potrai anche condividere le informazioni relative al percorso che vuoi effettuare con i parenti e i conoscenti.

Inoltre con le migliori app per organizzare viaggi è possibile anche effettuare ad esempio la prenotazione del noleggio di un’automobile oppure effettuare la ricerca di un volo, di un hotel o dei posti più belli da visitare nel luogo in cui ti stai recando.

Omio per iOS e Android

Una delle app per viaggio, tra gli strumenti molto utili per viaggiare, è sicuramente rappresentata da Omio, che è disponibile sia per smartphone con sistema iOS che per device con Android di Google.

È un’app molto utile che ti consente di organizzare il tuo viaggio in tutti i minimi particolari, pianificando ad esempio tutti gli spostamenti che farai, in autobus, ma anche in treno o in aereo.

In passato il servizio prendeva il nome di GoEuro. Attualmente consente di utilizzare un unico servizio per confrontare le possibilità che hai di spostarti in tantissime località. Direttamente all’interno dell’applicazione puoi visualizzare tutte le opportunità ed effettuare le prenotazioni che ti interessano.

È possibile utilizzare questa app per organizzare viaggi in più di 35 Stati, con oltre 100 mila luoghi in Europa e con più di 800 operatori supportati dal servizio.

L’app si può scaricare dagli store relativi al tuo smartphone e puoi utilizzare, dopo l’installazione, il modulo che il servizio ti propone per specificare tutte le indicazioni relative al viaggio da compiere.

Potrai specificare ad esempio se si tratta di un viaggio di sola andata, il numero delle persone e l’eventuale presenza di una carta fedeltà che vorresti usare per effettuare la prenotazione del servizio.

TripCase per iOS e Android

Anche questa utile app da non perdere è disponibile per sistemi iOS e Android. TripCase ti aiuta nella fase di organizzazione del viaggio permettendoti di tenere sempre sotto controllo tantissimi dettagli e numerose informazioni utili.

Potrai ad esempio impostare il percorso che dovrai compiere, ma anche gestire le prenotazioni di auto a noleggio, di alberghi e di voli aerei. Potrai inoltre impostare le notifiche per essere sempre aggiornato su eventuali modifiche nei servizi che hai scelto.

Inoltre potrai mandare dei veri e propri aggiornamenti ai parenti e agli amici, tenendoli informati del tuo itinerari. L’app è gratuita per entrambi i sistemi operativi per i quali è disponibile.

Puoi personalizzare tutte le voci che ti interessano, dall’alloggio al volo, passando per le prenotazioni, i trasporti via terra e il noleggio auto. Ma puoi impostare anche attività, ristoranti e attrazioni che non vuoi perdere durante il tuo viaggio.

TripIt per iOS, Android e Windows

Con TripIt, un’altra utile app per organizzare viaggi, tra le app di turismo più interessanti, potrai ricevere suggerimenti personalizzati sulle località che non dovresti perdere nel corso del viaggio. L’app è gratuita, ma richiede una registrazione con la creazione di un account (puoi anche collegarti con l’account di Google, di Yahoo o di Facebook).

Nel giro di poco tempo hai la possibilità di inserire tutti i dettagli relativi al viaggio che dovrai affrontare. L’applicazione ti indicherà tutte le informazioni al termine del processo di inserimento, mostrate sulla base di un ordine cronologico.

In qualsiasi momento comunque puoi modificare l’ordine delle attività da compiere nell’itinerario. L’app, come dicevamo in precedenza, è gratuita, ma puoi scaricare anche un’edizione Pro, che è disponibile al costo di 49 dollari su base annuale e che ti mette a disposizione un mese di prova gratuito.

Con questa versione dell’app per organizzare viaggi potrai ottenere delle utili notifiche per ritardo o annullamento del volo, effettuare una completa gestione delle spese e programmare l’itinerario utilizzando differenti device.

TripAdvisor per iOS, Android e Windows

Non dimentichiamo nemmeno le tante opportunità offerte da un’altra app da avere, quella di TripAdvisor per Android, iOS e Windows. Con questa app puoi visualizzare le tariffe dei voli che possono risultare maggiormente convenienti.

Inoltre puoi visualizzare offerte e novità relative a ristoranti, hotel e attività da compiere nel corso del viaggio. La funzionalità chiamata “qui vicino” ti permette di effettuare una ricerca di attrazioni e ristoranti nel luogo in cui ti trovi in un dato momento. Un’altra app per trovare offerte di viaggi molto interessante e sicuramente da scaricare.