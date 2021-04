Se sei alla ricerca di app per scrivere sulle foto con il tuo smartphone, continua a leggere questo articolo. Ti suggeriamo alcune applicazioni molto utili per effettuare questa operazione in poco tempo e con un’estrema semplicità. A tutti infatti piace scattare delle foto con lo smartphone, ma spesso si ha l’esigenza di associare del testo ad un’immagine e di fare tutto direttamente dal cellulare.

Quali sono quindi le app per scrivere sulle foto gratis che potresti utilizzare a questo proposito? Innanzitutto cerchiamo di comprendere quali sono i motivi che potrebbero spingerti ad inserire del testo all’interno delle immagini. Puoi fare un’operazione di questo tipo ad esempio per realizzare una composizione da pubblicare sulle tue pagine social personali. Oppure ti serve questa possibilità per realizzare un vero e proprio design molto interessante dal punto di vista artistico.

Comunicare in modo efficace è essenziale, soprattutto nel settore dei social network, quando si utilizzano questi strumenti per un’attività che va oltre la semplice condivisione di foto. Andiamo ad analizzare alcune app per scrivere sulle foto che potrebbero essere utili in molte situazioni.

Canva

Non possiamo non iniziare questa raccolta di app per scrivere sulle foto con Canva, una delle applicazioni maggiormente utilizzate, anche per chi vuole pubblicare degli aggiornamenti costanti su Facebook e Instagram.

Il funzionamento dell’app di Canva è molto semplice. È possibile scaricare l’applicazione sia su Android che su iOS e si può effettuare il login (anche tramite l’account disponibile su Google o su Facebook), scegliendo successivamente il formato che si vuole utilizzare.

Ci sono infatti tanti modelli già predisposti che possono variare per tipologia e per dimensioni. È possibile scegliere dei font e uno sfondo tra quelli disponibili, con numerosi vantaggi anche per chi gestisce un profilo sui social anche per lavoro.

Esistono dei template già pronti che permettono agli utenti di Canva di creare tantissime immagini anche con testo, associando ad esempio delle citazioni.

Text Over Photo

Un’altra applicazione disponibile per Android è Text Over Photo. È un’app che propone un editor di testo molto semplice da utilizzare, per associare del testo alle immagini direttamente dallo smartphone. È una di quelle app per scrivere sulle foto molto semplici, che fa esattamente ciò che il suo nome prevede.

È possibile modificare i colori, i font, i formati, le ombre e tante altre caratteristiche del testo. L’app, che non è disponibile per iOS, è molto utile per creare un design unico nel suo genere. È possibile infatti ad esempio anche realizzare dei template che sono interamente basati su collage di immagini.

A+ Signature

Ti proponiamo adesso un’altra app per scrivere sulle foto, A+ Signature. È un’applicazione molto pratica e semplice, che può essere utilizzata anche per aggiungere ad esempio una filigrana o una firma direttamente sulle immagini, ma sono a disposizione diversi font da utilizzare.

In questo casi si tratta di un’applicazione disponibile per iPhone, visto che A+ Signature è non è disponibile attualmente per Android. I vantaggi dell’utilizzo di questa semplice app sono davvero tanti, perché permette di personalizzare le immagini in modo molto facile e veloce.

È possibile ad esempio usare un’apposita schermata che ti permetterà di associare alle foto delle scritte realizzate a mano direttamente sullo smartphone. Per questo si può considerare una delle app per scrivere sulle foto a mano. In ogni caso hai sempre a disposizione dei font molto interessanti, proposti proprio dall’applicazione stessa per iOS, una delle app per scrivere sulle foto iPhone.

Adobe Photoshop Express

Anche il celebre software di Adobe dedicato all’editing di foto è disponibile in una versione per dispositivi mobili, sia per Android che per iOS. È possibile infatti trovare l’applicazione Adobe Photoshop Express per questi due sistemi operativi.

Con questa app per scrivere sulle foto puoi fare veramente di tutto, utilizzando tantissimi strumenti proposti dall’applicazione. Si tratta di tool per correggere ad esempio la prospettiva, per ottimizzare i disturbi delle immagini o per aggiungere ad esempio delle cornici.

I vantaggi di utilizzare Adobe Photoshop Express, come potrai immaginare, sono veramente tanti, anche da piattaforme mobili. È possibile ad esempio aggiungere dei loghi personalizzati, delle filigrane, ma anche ottimizzare la posizione del testo, scegliendo tra differenti font.

Instanote

Un’altra applicazione molto semplice che è possibile utilizzare in maniera veloce per assegnare del testo alle immagini è Instanote, una delle app per scrivere sulle foto Android. Si possono infatti scegliere diversi font per aggiungere del testo.

È possibile utilizzare Instanote ad esempio per effettuare delle modifiche al colore del testo, per cambiare la dimensione e per trascinare le scritte sulle immagini, utilizzando un numero ampio di opzioni. Di Instanote è disponibile anche una versione per iOS.

TextArt

Ti suggeriamo anche TextArt, un’altra app che non solo ti consente di scrivere testo sulle foto, ma ti permette anche di trasformare le immagini in vere e proprie opere d’arte. È una delle app per scrivere frasi sulle foto disponibili in maniera gratuita, che può garantire una certa semplicità nell’utilizzo.

Usando TextArt hai la possibilità di cambiare colori e font, aggiungendo effetti molto particolari, usando ad esempio oltre 20 caratteri speciali. Si tratta di font unici nel loro genere, che permettono di rendere il risultato finale davvero interessante. Al termine del lavoro è possibile salvare il risultato direttamente sullo smartphone oppure condividere il tutto sui social network o nelle app di messaggistica istantanea con i tuoi amici.