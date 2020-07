Quante volte ci sarà capitato di voler avere a disposizione delle app per stampare foto. Sempre più persone utilizzano infatti lo smartphone per scattare delle foto, per immortalare dei momenti che non si vogliono dimenticare. A tutto questo ha contribuito senza dubbio la presenza di sensori fotografici sui device mobili davvero eccezionali, che consentono di realizzare a volte dei veri e propri capolavori fotografici.

Ma queste foto, nel corso del tempo, si accumulano sempre di più sulla memoria dello smartphone e potrebbero a lungo andare costituire un vero problema per quanto riguarda lo spazio occupato.

Inoltre potrebbe esserci un altro inconveniente: se decidiamo di cambiare il nostro smartphone spesso le foto che abbiamo scattato con quello precedente rimangono perse nella memoria del telefono, perché non le trasferiamo su un altro supporto.

In questo modo finiamo col perdere le immagini che ci interessano. Come fare, quindi, per rimediare? Sicuramente possono essere molto utili alcune app per stampare foto, che danno l’opportunità di trasferire gli scatti direttamente su carta a partire dal nostro smartphone, per averli sempre a disposizione, in qualsiasi occasione.

Andiamo quindi a vedere alcuni strumenti utili che possiamo scaricare dagli store online e che possono essere utili per raggiungere questo scopo.

Cheerz

Una delle app per foto da stampare che vogliamo segnalarti è Cheerz. È un’app molto interessante ed è scaricabile in maniera gratuita su dispositivi che utilizzano Android oppure iOS. Per stampare le foto a partire da questa applicazione hai a disposizione numerose possibilità con diversi piani a pagamento.

Per prima cosa, dopo aver scaricato ed installato l’applicazione, dovrai selezionare le immagini da stampare che si trovano all’interno dello smartphone. In questo modo potrai scegliere di attivare il processo di stampa per ricevere direttamente a casa le tue foto in formato cartaceo.

Devi seguire con molta attenzione il tutorial che viene mostrato nella fase iniziale dell’utilizzo dell’applicazione e in seguito, dopo aver selezionato le foto che vuoi stampare, devi scegliere anche la tipologia di prodotto che ti può essere più utile, come ad esempio il fotolibro.

Alla fine sceglierai la dimensione della stampa per le varie foto, effettuerai il pagamento scegliendo il piano desiderato e inserendo l’indirizzo al quale le foto saranno spedite.

FreePrints

Un’altra app che vogliamo consigliarti per stampare le tue foto dallo smartphone è quella chiamata FreePrints. È sicuramente una delle app per stampare foto gratis maggiormente utilizzate da chi stampa spesso delle foto, anche perché ti consente di effettuare in modo personalizzato la scelta della carta fotografica.

L’app si può scaricare in maniera gratuita e consente di ottenere delle stampe anche senza spendere molto. Infatti il piano di base prevede la possibilità di ottenere senza ulteriori spese 45 stampe in formato 10 x 15 ogni mese, per un totale di 500 stampe gratuite ogni anno.

Ricordati però che dovrai comunque sostenere il costo per la spedizione, che può variare da 1,99 euro a 5,99 euro. Le foto si possono selezionare direttamente dallo smartphone, sempre all’interno dell’applicazione, oppure si possono scegliere immagini anche da Facebook o da altri social come Instagram.

Lalalab

Ti segnaliamo anche un’altra app molto utile tra le app per stampare foto da tenere in considerazione. Si tratta di Lalalab. Anche questo strumento può essere scaricato su piattaforme con sistema operativo Android e iOS e permette di stampare le foto che hai realizzato con molte possibilità di personalizzazione.

Puoi ad esempio stampare le foto in formato poster. Non devi fare altro che avviare l’app, dopo averla scaricata e installata, visualizzare il tutorial che ti sarà proposto all’inizio e scegliere una tra le opzioni per ordinare le stampe direttamente dal tuo telefono.

È disponibile un apposito pulsante per selezionare le foto che si vogliono stampare. Inoltre potrai anche scegliere il formato. Al termine dell’operazione non devi fare altro che confermare l’acquisto e specificare l’indirizzo presso il quale vuoi ricevere le foto stampate in formato cartaceo.

Tutte queste applicazioni che ti abbiamo segnalato sono molto interessanti perché ti permettono, spendendo davvero poco, di avere a disposizione delle stampe di qualità, che potrai ricevere direttamente a casa.

Anche Lalalab è una delle app per stampare foto tra le più utilizzate, proprio per la qualità del servizio che offre. In ogni caso con queste comode app per stampare foto da iPhone o app per stampare foto da Android avrai la possibilità di utilizzare degli strumenti semplici e pratici, che ti consentiranno di non perdere mai i tuoi ricordi più belli.