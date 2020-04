Le app per studiare sono molto comode. Possono rappresentare degli strumenti molto utili anche per fare didattica a distanza. I ragazzi possono sperimentare molti ritrovati della tecnologia per avere a disposizione le possibilità di un apprendimento molto più coinvolgente. Infatti esistono app per studiare inglese, app per studiare storia e, in generale, app per organizzare lo studio.

È sempre opportuno infatti studiare potendo contare su un metodo particolarmente efficace. Solo in questo modo si riescono a conseguire risultati importanti a scuola e all’università. La tecnologia, soprattutto con la maggiore diffusione di dispositivi mobili come smartphone e tablet, può costituire un vero e proprio punto di riferimento per gli apprendimenti. Ma vediamo quali sono le migliori app per studiare, app per la scuola e app per università.

Forest

Forest si può definire un’app per studiare senza distrarsi. Infatti, se si vuole apprendere, non c’è un migliore alleato che la concentrazione, una condizione che però spesso si fa fatica a raggiungere.

È vero che gli esperti raccomandano di fare delle pause ogni tanto. Però a tutti capita di lasciarsi trasportare troppo dalle distrazioni che possono essere presenti mentre si studia.

Per esempio a quanti capita di utilizzare il cellulare, mentre si sta studiando? Forest ti aiuta a rimanere concentrato su quello che stai facendo. Il tutto attraverso uno stratagemma molto particolare.

All’inizio della sessione di studio viene piantato un seme. Più tempo trascorri a studiare senza distrarti, più il seme cresce e diventa splendente, avviandosi a diventare una pianta. Nel momento in cui ti dedichi ad altro uscendo dall’applicazione, la tua pianta muore.

Anki

Un’altra importante app per studenti si chiama Anki. È una di quelle app per studiare che dovresti sempre considerare di tenere a portata di mano. Questo strumento ti consente di memorizzare attraverso la tecnica delle flash cards.

Si tratta di utilizzare delle card sulle quali scrivi da un lato la domanda e dall’altro la risposta. Puoi disporre delle flash cards sempre sincronizzate su tutti i tuoi dispositivi, in modo da allenarti in qualunque situazione a ripassare i concetti fondamentali della disciplina che stai studiando.

Evernote

Fra le app per studiare te ne ricordiamo anche qualcuna che si configura come una vera e propria app per l’organizzazione dello studio. Si tratta di Evernote, che ti permette di prendere appunti e di inserire delle note in tanti modi differenti.

Per esempio puoi inserire anche delle note vocali. Molto utile il sistema di sincronizzazione sul cloud, per prendere appunti sul telefono e poi ritrovarteli a disposizione su tutti i device di cui disponi.

Evernote, fra le app per studiare, si dimostra molto comoda anche perché è dotata di un sistema di tag per organizzare i tuoi appunti e poi ha una specifica funzione di ricerca utile per ritrovare le note su cui vuoi concentrare la tua attenzione in un dato momento.

Google Calendar

Parliamo adesso di app per studiare meglio. Non possiamo non nominare sicuramente Google Calendar, un’agenda gratuita messa a disposizione da Google. È davvero un’applicazione ottima, se non vuoi ricorrere al cartaceo e se vuoi contare su un’organizzazione prettamente digitale.

Puoi utilizzare Google Calendar per pianificare una giornata di studio, ti puoi segnare gli obiettivi da raggiungere e puoi impostare dei promemoria per ricordarti di fare delle cose importanti.

Inoltre il punto di forza di questa app per studiare è rappresentato dalla possibilità di condividere il calendario. Puoi così condividere il tuo programma con un gruppo di studio, in modo da tenere sempre tutti informati sugli argomenti sui quali è importante concentrarsi.

iStudiez Pro

Un’altra app per studiare che vogliamo segnalarti si chiama iStudiez Pro. È dedicata in maniera particolare agli studenti universitari ed è molto utile per tutte le funzioni che riguardano la pianificazione. Attraverso questa app per studiare puoi avere un controllo digitale su tutti gli aspetti che riguardano la tua vita universitaria.

Per esempio puoi pianificare in maniera precisa e a seconda delle tue preferenze e delle tue necessità una giornata di studio. Puoi segnarti quali sono gli orari delle lezioni che devi seguire, puoi assegnarti dei compiti da svolgere durante la giornata e puoi impostare anche degli obiettivi da raggiungere giorno per giorno.

Inoltre ricordati che iStudiez Pro è sincronizzabile anche con Google Calendar per applicazioni molto comode da mettere in atto.