Sono molto in voga le app per vendere usato. Attualmente in effetti possiamo rintracciare una maggiore sensibilità generale nel riciclare anche gli oggetti che non servono più. Spesso capita di trovarsi la cantina o il sottotetto ingombrati da tanti oggetti che ormai non utilizziamo da un certo periodo di tempo. Piuttosto che buttarli si possono vendere.

Esistono numerosi servizi internet, traducibili anche in comode applicazioni per lo smartphone, che ti permettono di vendere gli oggetti usati in men che non si dica. Non devi fare altro che collegarti a questi servizi internet che tra l’altro sono molto conosciuti e piuttosto usati e usufruire delle loro principali funzioni.

Gli oggetti che puoi vendere attraverso queste applicazioni per l’usato sono davvero tanti, dall’arredamento ai vestiti. Ti consigliamo le migliori app per vendere usato che potrebbero fare al caso tuo.

Kijiji

Tra le app per vendere usato non possiamo non fare riferimento a Kijiji. Ci riferiamo all’applicazione che fa riferimento all’omonimo sito di proprietà di eBay. In questo servizio internet si possono inserire numerosi annunci di vendita.

L’applicazione in questione è molto intuitiva e può essere utilizzata senza nemmeno che sia necessaria una registrazione. Basta soltanto scrivere sulla voce pubblica e compilare l’apposito modulo con la descrizione dell’oggetto usato che vuoi vendere.

Il punto di forza di questa applicazione consiste nel fatto che dà delle descrizioni molto dettagliate, in modo che gli utenti possano farsi un’idea ben precisa di ciò che vanno ad acquistare. Specifica il prezzo di vendita e indica se preferisci il pagamento tramite PayPal.

Puoi anche inserire l’indirizzo del tuo sito web. Infine specifica la località e inserisci il tuo numero di telefono e il tuo indirizzo di posta elettronica. Ti basta scegliere invia per vedere pubblicato il tuo annuncio.

Subito.it

Un’altra applicazione che fa riferimento ad un sito internet di questo genere, sempre app per vendere usato, è quella di Subito.it. In questo caso, per poter inserire un annuncio, devi registrarti al servizio. Ma niente paura, perché tutto si fa in pochi minuti.

Innanzitutto devi scegliere la categoria dell’oggetto che vuoi inserire. Ti viene mostrato un pratico menu con delle voci da scegliere. Poi scegli il tipo di annuncio e puoi caricare anche una foto dell’oggetto da vendere sfruttando la voce immagine.

Anche in questo caso devi compilare un apposito modulo. Devi indicare se sei un privato o un’azienda e specifica il prezzo dell’oggetto da vendere. Basta seguire le istruzioni guidate di questa comoda applicazione e in poco tempo il tuo annuncio sarà online.

Hai a disposizione su Subito.it un’area riservata, in modo da gestire i messaggi che riceverai e per poter controllare il numero di visite totalizzate.

Secondamano

L’app Secondamano è disponibile sia per iOS che per coloro che utilizzano dispositivi con sistema operativo Android. A differenza delle altre applicazioni di cui abbiamo parlato, questa ha una struttura molto simile a quella di un social network.

Infatti sia gli utenti che desiderano vendere che quelli che vogliono acquistare possono entrare in relazione tra loro e parlarsi in una sorta di chat. Anche in questo caso, per inserire il tuo annuncio, devi selezionare la categoria da un apposito menu. Poi tramite la funzione scegli immagine inserisci una foto e poi ancora il titolo, il prezzo di vendita e una descrizione. Alla fine non ti resta che scegliere il pulsante “pubblica”. Hai anche uno spazio apposito per gestire tutti i tuoi annunci e i messaggi.

Shpock

Puoi provare anche un’altra applicazione gratuita disponibile sia per iOS che per Android. Si tratta di Shpock. Anche questa è un’applicazione piuttosto famosa. Consiste in una sorta di “mercatino online”. Il suo obiettivo è quello di facilitare al massimo la vendita tra utenti che si trovano nelle località vicine e a volte anche lo scambio degli oggetti.

Per utilizzare questa applicazione, effettua la procedura di registrazione, dopo aver effettuato il download. Puoi accedere anche con un account Facebook o con quello Google. Inserisci una foto facendo tap sul pulsante che mostra una macchina fotografica, dopo aver pigiato sulla voce “vendi”.

Naturalmente puoi visionare anche gli annunci lasciati dagli altri. A questo scopo devi utilizzare la voce “scopri” e scoprirai l’elenco specialmente in riferimento alla zona in cui abiti. C’è anche una lente di ingrandimento per poter fare delle ricerche più precise, applicando anche degli appositi filtri.