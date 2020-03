Vuoi sapere quali sono le applicazioni per scaricare libri gratis? Per molti leggere è un passatempo divertente. Per altri si tratta di accrescere la propria cultura personale. Attualmente, oltre ai libri cartacei, hanno ampia diffusione i libri in formato elettronico da leggere sullo smartphone, sul tablet o sul PC.

In particolare molti prediligono i formati che si possono leggere sui dispositivi mobili, perché così possono portare i libri preferiti ovunque vadano. Quindi sicuramente ti farebbero molto comodo le applicazioni per scaricare libri gratis.

Il web ci viene in aiuto a questo proposito mettendoci a disposizione degli strumenti molto utili a questo riguardo. Ti vogliamo spiegare come fare il download gratis di queste applicazioni disponibili gratuitamente, in modo che tu possa dedicarti alla lettura direttamente sul tuo smartphone o sul tuo tablet.

Kindle di Amazon

Il Kindle è fra quelle applicazioni per scaricare libri gratis che possono risultare molto utili. Se vuoi sapere come scaricare libri gratis, certamente questo strumento può fare al caso tuo. Infatti, a differenza di quanto possono pensare molti, su Amazon non trovi soltanto libri a pagamento, ma ci sono molti libri a costo zero che sono disponibili da scaricare su Kindle.

L’applicazione può essere usata per dispositivi iOS, per device con sistema operativo Android e per Windows Phone.

Come prima cosa, se vuoi leggere gratis, devi creare un account Amazon. Poi effettua il login e fai tap sulle tre linee in orizzontale. In questo modo poi prosegui facendo tap sulla voce “negozio/scopri”. Puoi visualizzare anche i vari libri suddivisi per categorie, vedendo subito gli argomenti che più ti interessano. Per scaricare i libri online gratis, pigia sull’immagine di copertina ed effettua il download.

I libri su Kobo

Un’altra fra le più conosciute applicazioni per scaricare libri gratis è il Kobo. È un’app per la lettura degli ebook che fa capo a Mondadori. Anche in questo caso, come nel caso di Amazon, puoi scegliere fra libri a pagamento e fra volumi gratis disponibili.

L’applicazione Kobo può essere usata su iOS, Android e Windows Phone. Devi semplicemente scaricare e installare l’app ufficiale di Kobo sul tuo dispositivo mobile. Effettua il login utilizzando l’account Facebook o quello Google.

Poi nella voce store cerca il termine gratis, se utilizzi Android o Windows Phone. Su iOS invece nella schermata principale hai subito a disposizione la selezione degli ebook gratuiti. Ce ne sono davvero di diversi generi. Seleziona l’immagine di copertina dei libri gratis che ti interessano e procedi al download.

eBook Search

Un’altra delle applicazioni per scaricare libri gratis che puoi usare su Android, iOS e Windows Phone si chiama eBook Search. Puoi accedere ad un catalogo di più di due milioni di ebook gratuiti. Molti titoli sono tratti direttamente dai siti internet che offrono la possibilità di pubblicare gratis agli autori.

Scarica e avvia l’app e seleziona il portale da cui attingere tutti i tuoi libri gratis. Puoi scegliere direttamente da quelli che compaiono nella sezione libri gratuiti. Attraverso il pulsante con la lente di ingrandimento puoi cercare per titolo. È disponibile anche la ricerca per autore.

Google Play Libri

Google Play Libri è un’applicazione pensata appositamente per coloro che hanno dispositivi con sistemi operativi Android, anche se l’app è disponibile pure su iOS. È uno strumento collegato al Play Store. Anche se alcune delle opere sono a pagamento, ci sono a disposizione moltissimi libri gratis.

iBooks

Anche Apple offre un’app di “casa propria” per chi è alla ricerca di applicazioni per scaricare libri gratis. In questo caso si tratta di iBooks. L’applicazione è disponibile per iOS ed offre libri in formato digitale di ogni genere. Molti possono essere scaricati e letti anche gratis.

Con l’iPhone o con l’iPad tappa sull’icona di iBooks. Poi fai tap sul bottone classifiche e cerca la sezione gratis. Fai tap sulla voce “vedi tutto” che trovi a destra. Così puoi vedere tutti i libri digitali disponibili gratuitamente in questa applicazione che mette a disposizione il colosso di Cupertino.

Quando trovi il libro che ti può piacere, clicca sulla copertina e poi sul pulsante “ottieni/scarica il libro”. Autorizza il download (a volte ti potrebbe essere richiesta la password del tuo ID Apple) e in pochi istanti avrai a disposizione il libro tutto da leggere, senza pagare nulla.