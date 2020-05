Arrivano gli avatar su Facebook anche in Italia. Questa nuova funzione, che è stata accolta con successo negli Stati Uniti, adesso è disponibile anche nel nostro Paese. Gli avatar non sono altro che gli utenti in versione virtuale. Il popolare social network dà un’opportunità molto divertente, che anche nel nostro Paese sta spopolando.

Come creare l’avatar su Facebook

Dopo aver creato un avatar su Facebook, questo si può utilizzare poi nei commenti o nelle conversazioni su Messenger. Inoltre gli avatar, con il loro aspetto particolarmente simpatico, possono essere usati anche come adesivi.

Non è affatto difficile creare un avatar e tutti possono cimentarsi nell’utilizzare la nuova opportunità. Ma come creare il proprio avatar su Facebook? Se anche tu vuoi provare questa funzione, non devi fare altro che selezionare la sezione commenti di un post e poi cliccare sull’icona che ha la forma di una faccina. A questo punto si aprono le opzioni per costruire il tuo avatar.

Come è fatto un avatar su Facebook

È molto divertente cimentarsi nella creazione di un avatar su Facebook, anche perché hai il massimo delle possibilità creative. Basta semplicemente lasciare libero sfogo alla tua fantasia. Infatti puoi scegliere il colore della pelle, la forma del corpo e poi scegli il viso che più ti piace, gli occhi, i capelli, la bocca. Puoi perfino decidere l’abbigliamento che deve indossare.

Gli avatar su Facebook sono una delle tante novità che il social network di Mark Zuckerberg sta portando avanti. Si prevede uno sviluppo molto importante di questo social. Non a caso poco tempo la società ha reso noto di aver comprato Giphy.