Senza una conferenza stampa o un evento dedicato, è stato annunciato il nuovo Axon 10s Pro, uno smartphone che sicuramente farà parlare di sé per le sue specifiche tecniche. La casa produttrice è ZTE, che è riuscita a battere Xiaomi nella corsa all’utilizzo del processore Snapdragon 865. Axon 10s Pro è infatti il primo smartphone con questo processore. L’annuncio è stato dato attraverso la pubblicazione di una pagina apposita dedicata al device sul sito della casa produttrice.

Axon 10s Pro avrà il processore Snapdragon 865 di Qualcomm

Quello del processore non è un dettaglio da sottovalutare, visto che il nuovo Snapdragon 865 è il prodotto considerato top di gamma di Qualcomm e questo processore sarà integrato anche sugli smartphone Xiaomi Mi 10.

Non conosciamo al momento informazioni dettagliate sulla commercializzazione del nuovo Axon 10s Pro, la cui scheda è comparsa sul sito ufficiale di ZTE. Non abbiamo quindi dettagli precisi, almeno per il momento, su quando il dispositivo tecnologico mobile arriverà in commercio. Nessuna informazione anche sul prezzo al quale il prodotto sarà venduto.

Le caratteristiche tecniche di Axon 10s Pro

Axon 10s Pro mette a disposizione degli utenti che lo acquisteranno una RAM da 6 o 12 GB, connettività di tipo 5G e una memoria interna fino a 256 GB. Lo schermo del dispositivo è realizzato con tecnologia AMOLED ed ha una diagonale di 6,4 pollici.

Un notch a goccia situato al centro del display nella parte superiore permette l’alloggiamento di un sensore della fotocamera da 20 MP. Per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte posteriore troviamo tre sensori (da 48 MP, 20 MP e 8 MP). La batteria è da 4000 mAh e supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è Android 9.