Come spegnere la torcia sugli smartphone iPhone e Android? Una delle funzioni che sicuramente risultano maggiormente utili tra quelle integrate direttamente all’interno dello smartphone è proprio quella della torcia. Sarà capitato a tutti di ritrovarsi in un luogo con scarsa illuminazione e di avere la necessità di usufruire della luce. Spesso a questo scopo si utilizza proprio la torcia del telefono, che è semplice da accendere e da spegnere.

In questa guida vedremo nel dettaglio come spegnere la torcia sui dispositivi mobili iPhone e Android. La procedura, come vedremo, è molto semplice e sicuramente, se saprai come accendere la torcia, potrai facilmente comprendere come disattivarla. Per questo analizzeremo in questo articolo le procedure più semplici per accendere e spegnere la torcia su Android e iOS.

Accendere e spegnere la torcia si rivela quindi molto semplice, ma forse non tutti sanno che sono a disposizione degli utenti diversi modi per effettuare questa operazione. Vediamo nello specifico di quali azioni da compiere si tratta.

Come spegnere la torcia su Android

Fino al 2014 i dispositivi con sistemi operativi Android non avevano tutti, prima dell’aggiornamento ad Android 5.0, un sistema integrato per accendere la torcia. In alcuni casi questa funzionalità non era presente. In seguito i vari smartphone che utilizzano Android hanno comunque messo sempre a disposizione degli utenti questo strumento, con procedure molto intuitive e pratiche per usare la torcia integrata nello smartphone.

Accendere la torcia su Android è molto semplice e la procedura è praticamente simile ad ogni dispositivo con questo sistema operativo. Se vuoi sapere come spegnere la torcia o come accenderla non devi fare altro che scorrere con due dita tirando dalla parte superiore del display dello smartphone e in questo modo si aprirà il menu relativo alle impostazioni rapide. In questo menu dovrebbe essere presente la voce della torcia. Basterà premerlo una volta per attivare la luce della torcia dello smartphone.

È comunque possibile anche visualizzare l’icona della torcia direttamente dalla schermata delle notifiche, in base alle impostazioni del dispositivo. Basterà abbassare una volta questa area dello schermo per visualizzare immediatamente l’icona del flash LED e accenderlo o spegnerlo di conseguenza.

Naturalmente sarà possibile anche effettuare altre operazioni sullo schermo, ad esempio avviando alcune applicazioni o bloccare il display e non si verificheranno modifiche nelle impostazioni della torcia, fino a quando non decideremo di spegnere il flash LED attivato.

Ok Google, spegni la torcia

Non tutti conoscono un’altra opzione molto interessante che consente di visualizzare la torcia, attivandola o disattivandola di conseguenza, tenendo conto proprio dell’accesso rapido alle impostazioni di Android. Si tratta di utilizzare Google Assistant, con i comandi vocali, che risultano davvero pratici e comodi.

Come spegnere la torcia (o come accenderla) utilizzando questa funzione di Google? È una soluzione molto pratica quando ad esempio hai le mani occupate o quando le dita sono sporche e non vuoi toccare lo smartphone per modificare lo stato della torcia del telefono su Android.

Questo metodo che puoi usare su Android consiste nell’utilizzare i comandi vocali. Sicuramente alcuni conosceranno il comando che serve ad accendere la torcia in questo modo, che corrisponde alla frase “Ok Google, accendi la torcia”. Ma magari non sai come fare per spegnerla con i comandi vocali. Tutto è molto semplice, perché basterà pronunciare la frase “Ok Google, spegni la torcia” e immediatamente il flash LED si spegnerà.

Accedere all’assistente di Google è davvero semplice e ci sono diverse modalità per farlo. Ad esempio con alcuni smartphone è presente il widget di Google per usare l’assistente in maniera semplicissima. Se il telefono ha un tasto Home, devi tenerlo premuto per avviare la funzionalità dei comandi vocali. Android 10, invece, mette a disposizione dei gesti che consentono di scorrere dall’angolo in basso verso il centro. Ma naturalmente puoi anche usufruire dell’assistente vocale di Google anche senza utilizzare le dita: basterà cambiare le impostazioni per fare in modo che Google Assistant ti ascolti ogni volta che pronunci “Ok Google”, anche se il display è spento.

Come spegnere la torcia su iPhone

Come spegnere la torcia su uno smartphone di casa Apple? Anche questo è un procedimento molto semplice, che si può effettuare in modo simile a quello che si compie per accendere la torcia sull’iPhone. Come accade per i telefoni con Android, si tratta infatti della procedura inversa all’accensione del flash LED.

Procedi quindi in maniera molto semplice utilizzando ad esempio il Control Center. Se hai un iPhone X o una versione successiva, scorri dall’angolo in alto a destra sul display verso il basso per avviare questa funzionalità. Se hai un iPhone 8 o una versione precedente, scorri dal basso dello schermo verso l’alto.

Visualizzerai immediatamente l’icona della torcia. Direttamente da qui puoi accenderla quando ti sarà necessaria. Con la stessa procedura puoi spegnerla quando non ti serve più. Ecco quindi come spegnere la torcia in modo molto semplice anche su iPhone.

Alcuni smartphone includono delle funzionalità aggiuntive molto interessanti che consentono di impostare delle funzioni extra, come per esempio la possibilità di regolare la luminosità della torcia. È una funzione che è presente su iOS dalla versione 11 in poi. Tocca e mantieni premuta per un po’ l’icona della torcia, seguendo i passaggi che ti abbiamo indicato fino a questo momento. Visualizzerai un cursore, che ti permetterà di regolare l’intensità della luce. Se non dovessi visualizzare l’apposita icona, vai su impostazioni, centro di controllo e personalizza controlli per integrare la funzione.

Ehi Siri!

Hai anche un altro metodo molto utile per sapere come spegnere la torcia o come accenderla in modo facile. Ad esempio, per accenderla, puoi utilizzare le funzioni di controllo vocale di Siri. Puoi quindi dire “Ehi Siri”, per attivare il sistema oppure, nel caso di iPhone 8 o precedenti, tieni premuto il tasto Home (su iPhone X e seguenti premi il pulsante laterale). A questo punto, una volta attivato il sistema di Siri, potrai pronunciare la frase “Accendi la torcia”, per attivare la funzionalità.

Ovviamente tutte le procedure che abbiamo descritto per sapere come spegnere la torcia sullo smartphone possono essere diverse se utilizzi un’apposita applicazione per la torcia, che implica la necessità di avviare l’app per accendere o spegnere la luce del telefono.