Cos’è LinkedIn? Sicuramente possiamo rispondere che si tratta di un “social network” o comunque di un servizio social. In ogni caso ha delle caratteristiche proprie e particolari. LinkedIn ha potuto beneficiare nel corso del tempo di un largo successo, che l’ha portato, nel corso di pochi anni, ha conquistare più di 630 milioni di iscritti.

Nel 2016 il servizio è stato acquisito da Microsoft, che ha investito una cifra record, scommettendo sulle potenzialità di questa rete sociale.

Che cos’è LinkedIn

Cos’è LinkedIn? È questa la domanda da cui vogliamo partire, per tentare di descrivere questo servizio web piuttosto innovativo. LinkedIn è infatti un servizio a cui si può accedere tramite browser o attraverso l’applicazione ed ha come obiettivo principale lo sviluppo di contatti professionali.

Molti hanno un profilo su LinkedIn, ma il profilo LinkedIn cos’è? Si tratta di una pagina web dedicata alle esperienze lavorative di una persona. Su LinkedIn si possono pubblicare contenuti, promuovere la pubblicità di un’azienda o di un professionista. Si può fare veramente tanto, soprattutto nel mondo del lavoro, per far incontrare domanda ed offerta. Vediamo adesso come funziona LinkedIn.

LinkedIn: cos’è e come funziona

Anche capire che cosa possiamo fare su questa rete sociale può essere molto utile, per comprendere fino in fondo tutte le potenzialità di questo servizio web. Per prima cosa, per poter utilizzare LinkedIn, abbiamo bisogno di un nostro account.

Non dobbiamo fare altro, per crearlo, che andare a vedere la pagina principale del servizio e creare un nostro profilo. Di solito si usa per la registrazione un indirizzo e-mail professionale, in modo da dare anche un’immagine di una certa qualità.

Un’importante funzione di LinkedIn è quella di ricevere dei contatti tramite e-mail oppure possiamo aggiungere su questo servizio i nostri recapiti, in modo da essere contattati automaticamente per delle offerte di lavoro.

Il nostro profilo si può usare anche come una sorta di curriculum, per far conoscere le nostre esperienze lavorative, le nostre competenze e la nostra formazione. Possiamo così fare rete con altri professionisti e partecipare a dei gruppi di persone che hanno in comune gli stessi interessi professionali.

Alla fine possiamo dire che LinkedIn serve anche come promozione delle proprie competenze lavorative, perché lo si può utilizzare anche come se fosse un blog con la pubblicazione di contenuti.

La creazione di collegamenti

Uno dei punti maggiori di questo servizio web social è rappresentato dall’opportunità che esso dà di espandere la nostra rete di contatti.

Coltivare i rapporti professionali con altre persone può dare delle occasioni davvero interessanti a livello lavorativo, naturalmente a patto che il nostro profilo LinkedIn sia sempre aggiornato e rispecchi in tutto e per tutto le nostre caratteristiche.

Su LinkedIn bisogna essere sempre attivi, promuovere contenuti, chiedere consigli, interagire con i nostri contatti. Così si avranno più opportunità di essere notati e di essere contattati per delle prestazioni professionali.

Come creare un curriculum su LinkedIn

Abbiamo già detto, parlando di cos’è LinkedIn, che questo servizio web può valere anche come un vero curriculum personale, in cui inserire le nostre competenze, la nostra formazione e le nostre esperienze lavorative. Questo sicuramente ci aiuterà a trovare lavoro più facilmente.

È molto importante arricchire il nostro profilo di informazioni da questo punto di vista. Allo stesso tempo, se vuoi costruire un curriculum come si deve, è molto importante non mettere informazioni superflue, ma vanno inserite soltanto quelle pertinenti.

Il nostro curriculum su LinkedIn rappresenta un po’ il nostro biglietto da visita. Per esempio se abbiamo un curriculum già pronto, lo possiamo caricare sulla piattaforma.

Comunque anche in questo caso non dimentichiamoci di scrivere poche righe per invogliare i nostri contatti a saperne di più sulle nostre competenze lavorative. Quindi descriviamole soltanto brevemente e poi rimandiamo al curriculum caricato sulla piattaforma per un vero e proprio approfondimento.

D’altronde il curriculum caricato su LinkedIn può essere anche scaricabile e stampabile. È questa un’opportunità in più che diamo ad eventuali interessati alle nostre prestazioni.

Sono molti i vantaggi che LinkedIn presenta per riuscire a trovare veramente lavoro. Soprattutto il servizio funziona perché è altamente mirato, visto che gli utenti attivi su questo social sono dei veri e propri professionisti.

Le aziende possono anche pubblicare delle offerte di lavoro, quindi tu stesso puoi contattare un’azienda per un posto di lavoro che ti interessa, proponendo naturalmente le tue competenze attraverso il curriculum che hai preparato appositamente.