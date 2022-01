Xiaomi sta lavorando a dei progetti molto importanti ed interessanti per il futuro. Lo dimostrano alcune notizie e alcune informazioni che sono trapelate in questi ultimi tempi, soprattutto per quelli che sarebbero i dispositivi a cui il noto brand sta pensando. Molte notizie curiose vengono dal leaker Digital Chat Station su Weibo, che ha condiviso uno screenshot che riporterebbe 12 nomi in codice che Xiaomi avrebbe pensato per i suoi prossimi prodotti che sono ancora in fase di sviluppo.

Le caratteristiche dei nuovi prodotti di Xiaomi

Come si può vedere dallo screenshot che è stato condiviso, i primi quattro nomi in codice della lista per i nuovi prodotti che Xiaomi avrebbe in mente sono munch, rubens, matisse e fog. Si tratterebbe di denominazioni che indicherebbero i software interni per i prossimi modelli Redmi K50. Quindi è evidente che lo screenshot faccia riferimento al modello standard e, oltre a questo, a Redmi K50 Pro, a Redmi K50 Pro Plus e al modello K50 Gaming Edition.

Il noto brand cinese ha detto ufficialmente che sui prossimi dispositivi ha intenzione di utilizzare i processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e MediaTek Dimensity 9000.

Gli altri nomi della lista sui progetti di Xiaomi

Ma la condivisione dello screenshot che è avvenuta in rete non è interessante soltanto per i modelli Redmi, infatti ci sono altri modelli nella lista che sono chiamati light, thunder, zizhan, zijin, taoyao e opal.

Si riferiscono presumibilmente a nomi in codice che riguarderebbero i prossimi pieghevoli di Xiaomi. I pieghevoli, secondo le notizie che sono giunte, dovrebbero avere il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.