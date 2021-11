Come disattivare la segreteria Wind? È una domanda che ci possiamo fare, perché di solito quando acquistiamo una nuova SIM card Wind il servizio di segreteria telefonica è attivato di default. Potrebbe essere una comodità, perché, quando riceviamo una chiamata e non possiamo rispondere, qualcuno ci potrebbe lasciare un messaggio.

D’altronde dobbiamo pensare che il servizio, per quanto riguarda la segreteria telefonica Wind, è offerto in maniera gratuita. Tuttavia non bisogna dimenticare che l’ascolto dei messaggi ha un determinato costo, che di solito è di 12,40 cent per ogni chiamata. Ecco perché spesso può nascere l’esigenza di togliere la segreteria Wind. Spieghiamo passo passo come fare.

Come disabilitare la segreteria Wind

Se la nostra intenzione è quella di eliminare la segreteria Wind in maniera completa, è possibile procedere andando nel dialer dello smartphone, ovvero la tastiera che di solito utilizziamo per comporre i numeri di telefono.

A questo punto digitiamo il codice ##004# e premiamo il pulsante per avviare la chiamata, come se dovessimo fare una telefonata normale. In questo modo riceveremo un messaggio di conferma che ci avvisa che la segreteria è stata disattivata.

Se vogliamo essere più dettagliati, possiamo vedere come compare la scritta “trasferimento chiamate in modo condizionato – cancellazione riuscita”.

Ma c’è anche un altro numero per la segreteria Wind, un altro codice da provare in alternativa a quello che abbiamo già descritto. Infatti si può provare a disabilitare la segreteria della scheda SIM con il codice ##21**13#.

Come disattivare la segreteria Wind soltanto in alcune situazioni particolari

Stiamo cercando di vedere con Wind come disattivare la segreteria. Può essere che la nostra intenzione non sia quella di disattivare la segreteria Wind in maniera completa, ma di limitare tutto ciò soltanto in alcune circostanze.

Spieghiamo quali sono allora i codici che devono essere sempre digitati sulla tastiera per l’avvio delle chiamate. Si può utilizzare il codice ##67# per disattivare la segreteria quando siamo occupati in altre conversazioni. Possiamo poi ricorrere al codice ##21# se vogliamo disattivare la segreteria Wind quando riceviamo delle chiamate anche a telefono acceso.

Il codice ##61# ci serve per disabilitare la funzione solo quando non rispondiamo alle telefonate. Con il codice ##62# possiamo disabilitare la segreteria quando il telefono è spento o comunque quando non è raggiungibile.

Come verificare lo stato della segreteria nelle schede Wind

Disattivare la segreteria Wind quindi potrebbe non essere una procedura particolarmente complicata, sapendo quali sono i codici da utilizzare, rifacendosi a ciò che abbiamo descritto precedentemente. Altre volte però abbiamo l’esigenza di verificare lo stato del servizio, anche dopo che abbiamo disattivato la segreteria, per essere certi che tutto sia andato per il verso giusto.

Come al solito utilizziamo la tastiera del nostro smartphone, immettendo alcuni codici specifici. Questi possono variare a seconda delle necessità.

Utilizziamo il codice *#62# per vedere quali sono le condizioni del servizio nel caso in cui abbiamo il telefono spento. Possiamo ricorrere al codice *#61# per controllare lo stato della segreteria Wind in caso di mancata risposta. Infine usiamo il codice *#21# per vedere lo stato della segreteria per le chiamate in arrivo quando il telefono è comunque acceso.

Controllando lo stato della segreteria ci possiamo accorgere che esso potrebbe essere ancora attivo. E allora come disattivare la segreteria Wind? In questo caso si dovrebbe procedere a ripetere la digitazione del codice e, nel caso in cui ancora una volta la procedura non funzionasse, si deve contattare l’operatore Wind al numero 159 oppure rifarsi alla pagina del sito ufficiale WindTre, quella relativa all’assistenza per i servizi.

Come disattivare gli altri servizi a pagamento di Wind

Dopo aver visto come disattivare la segreteria Wind, cerchiamo ora di capire come sia possibile poter disattivare gli altri servizi a pagamento di WindTre, che non vogliamo avere sul nostro servizio telefonico. Anche in questo caso si tratta di una procedura piuttosto semplice, perché il processo è per quasi tutti i servizi sempre lo stesso.

Mandiamo un SMS con scritto STOP al numero 48048. In questo modo possiamo bloccare per esempio i vari messaggi a pagamento. Per bloccare gli MMS che vengono messi a disposizione sotto forma di abbonamento, bisogna mandare sempre l’SMS con scritto STOP al numero 48005.

Poi Wind ci manderà un messaggio di conferma di avvenuta disattivazione nel giro di 24 ore. Quindi in questo modo possiamo avere anche la certezza che il servizio di cui abbiamo chiesto la disattivazione è stato realmente eliminato e non dovremo pagare più nulla.

Comunque c’è anche un’altra alternativa, perché per disattivare gli altri servizi a pagamento di Wind possiamo chiamare il numero del servizio clienti al 159 e, se siamo clienti business, ricordiamo il numero 1928.

Se vogliamo escludere un contatto telefonico, rivolgiamoci direttamente ad un rivenditore autorizzato dell’operatore telefonico oppure colleghiamoci al portale ufficiale di WindTre, dove troveremo tutte le indicazioni utili per disattivare i servizi che non ci sono particolarmente graditi.

Inoltre Wind può essere contattata al servizio clienti anche ricorrendo alle principali pagine sui social network, come per esempio Facebook e Twitter.

Come ascoltare i messaggi

Può essere che la nostra intenzione sia quella di non disattivare la segreteria Wind, perché ci può risultare piuttosto comoda. E allora come ascoltare i messaggi in segreteria? Ecco quali sono i numeri che si devono usare per ascoltare i messaggi ricevuti e che sono stati lasciati nella segreteria telefonica.

Se utilizziamo lo smartphone dobbiamo utilizzare il numero 4200. Se invece utilizziamo un telefono di rete fissa o mobile, digitiamo il 3232054200 e seguiamo le istruzioni che ci vengono impartite.

Se siamo all’estero e vogliamo ascoltare i messaggi, sia dal nostro smartphone che da un altro telefono di rete fissa o mobile possiamo digitare il numero +393232054200.