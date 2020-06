È facile farsi richiamare da TIM? Alcuni hanno l’esigenza di farsi richiamare da TIM, perché per esempio hanno intenzione di passare al noto operatore telefonico e vogliono essere ricontattati da un operatore, anche per avere la possibilità di scoprire qual è l’offerta più adatta alle loro esigenze.

Oppure per esempio farsi ricontattare da TIM potrebbe essere importante per procedere con l’attivazione guidata da parte di un operatore. Ci sono altre volte in cui mettersi in contatto con TIM potrebbe essere fondamentale per ricevere assistenza. Ma come fare? Come farsi richiamare da TIM?

Come fare se non sei cliente TIM

Alcuni sperimentano l’esigenza di farsi richiamare da TIM, anche se non sono già clienti dell’azienda. Infatti magari ci sono alcune offerte che possono essere interessanti ed è il caso, come abbiamo già citato prima, di chi vuole conoscere più dettagli sull’offerta stessa.

Allora in questa situazione potresti servirti del Passa a TIM con operatore, un servizio disponibile gratuitamente che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 19. In questo modo puoi richiedere una telefonata da parte di un operatore.

Ma per essere specifici come farsi richiamare da TIM? Se non sei cliente e vuoi usufruire del servizio Passa a TIM con operatore, ti devi collegare al sito ufficiale di TIM. Devi inserire il tuo numero di telefono nell’apposito campo predisposto e cliccare sul pulsante rosso che porta la voce “chiamami subito”.

A questo punto ti viene data conferma della richiesta, attraverso un messaggio che dice: “il nostro servizio clienti ti contatterà al seguente numero” ed è specificato il tuo numero di telefono, quello che hai inserito.

Così ricevi una telefonata dal numero 119. Devi semplicemente rispondere alla chiamata e sentirai una voce registrata che ti avvisa di essere messo in contatto con un operatore.

Così puoi apprendere quali sono tutte le offerte a te riservate e potrai scegliere quella che più corrisponde alle tue esigenze. Se sei già deciso su quale offerta scegliere e la tua intenzione è ormai affermativa sul fatto di stabilire un contratto con la nota azienda di telecomunicazioni, puoi rivolgerti al servizio Porta in TIM la tua linea fissa e mobile con un nostro operatore.

In questo modo ti potrai mettere in contatto con TIM, con l’operatore addetto che ti indica come avviare la pratica di passaggio.

Come contattare TIM se vuoi cambiare contratto

Ma per fare questo come farsi richiamare da TIM e avviare la pratica di passaggio da un altro operatore? Devi collegarti alla pagina principale del sito ufficiale di TIM e cliccare sul pulsante che indica una cuffia su sfondo blu. Inserisci il recapito telefonico e clicca su “chiamami adesso”.

In questo modo riceverai una telefonata dal 119 e verrai contattato da un operatore che ti spiegherà come fare a portare la tua linea in TIM. Anche questo è un servizio disponibile in maniera gratuita tutti i giorni dalle 7 alle 22:30.

Come farsi richiamare da TIM se sei già cliente

Se sei già cliente di TIM, in teoria non avresti la possibilità di richiedere una chiamata diretta da parte di un operatore. Tuttavia ci sono dei casi che fanno eccezione. Infatti se riscontri problemi alla tua linea potresti per esempio essere contattato da un operatore, entrando sul sito di TIM specificamente nella tua area personale.

Ma come fare per accedere all’area personale? Vai sul sito ufficiale di TIM e clicca sulla voce MyTIM che è collocata in alto a destra. Inserisci le tue credenziali, nome utente e password, per fare il login.

Dopo essere entrato nella tua area personale, clicca sul pulsante “richiedi assistenza tecnica”.

Poi seleziona la voce “segnala un problema” e scegli il servizio con cui hai riscontrato problemi, come per esempio internet, posta o linea telefonica.

Indica il tipo di problema riscontrato, scegliendo fra le opzioni che sono disponibili alla voce “tipologia di problema”. Inserisci i tuoi dati, il recapito telefonico, l’e-mail e indica eventualmente anche la fascia oraria in cui essere richiamato. Infine premi invia per inviare la tua richiesta.