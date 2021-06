Avevamo già avuto in passato delle indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche possibili del nuovo Galaxy M32. Già nel mese scorso si era parlato delle possibili caratteristiche del nuovo smartphone e della possibilità che il nuovo device arrivi anche sul mercato del nostro continente. Adesso Ishan Agarwal ha diffuso delle nuove informazioni, che sono state riportate da 91mobiles e che ci permettono di saperne di più sul nuovo prodotto tecnologico mobile. Sembra anche che il lancio non dovrebbe tardare ad arrivare.

Le possibili specifiche tecniche di Galaxy M32

Iniziamo con la descrizione delle specifiche tecniche del device mobile, che metterà a disposizione degli utenti uno schermo Super AMOLED da 6,4 pollici con una risoluzione Full HD+. Al centro troveremo un notch Infinity-U che permetterà di avere a disposizione una fotocamera anteriore con sensore da 20 MP.

Rimanendo sempre in tema di comparto fotografico, nella parte posteriore saranno presenti quattro sensori. Il principale è da 48 MP. Poi ci sarà una fotocamera grandangolare da 8 MP, una macro da 5 MP e un sensore di profondità anch’esso da 5 MP.

Il processore sarà un Helio G85 di MediaTek, la batteria sarà da 6000 mAh e quindi offrirà senza dubbio una buona autonomia nell’utilizzo del dispositivo mobile durante la quotidianità. In merito alla memoria, la RAM e la memoria interna saranno rispettivamente da 4 e 64 GB e da 6 e 128 GB. Infatti verranno commercializzate due versioni del device. Lo spazio di archiviazione interno sarà espandibile fino a 1 TB.

Il prezzo e la disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo del nuovo Galaxy M32, si parla di un possibile costo che corrisponde a circa 190 euro. Non abbiamo però ancora delle conferme specifiche sull’argomento. Non sappiamo nemmeno quando sarà disponibile il device, anche se sembra che la presentazione del dispositivo non tarderà, visto anche che Samsung ha pubblicato delle foto ufficiali del prodotto.