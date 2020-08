Sono iniziati i preordini del Galaxy M51 di Samsung in Germania. Lo smartphone non è ancora stato annunciato in via ufficiale, ma, con l’apertura della possibilità di prenotare il device, emergono nuove indiscrezioni molto interessanti sulla scheda tecnica del dispositivo. La presentazione arriverà con molta probabilità grazie ad un apposito comunicato stampa, che a questo punto non dovrebbe tardare ad essere diffuso da parte dell’azienda di produzione.

Le caratteristiche tecniche di Galaxy M51, con una super batteria

Sappiamo già diversi dettagli sul Galaxy M51, che dovrebbe mettere a disposizione degli utenti una batteria davvero eccezionale, con una capacità di 7000 mAh, con la possibilità di usufruire di un’autonomia di almeno due giorni.

Molto interessante anche il comparto fotografico del dispositivo mobile di Samsung, che dovrebbe poter contare su quattro sensori nella parte posteriore. Tra questi imperdibile sarà il sensore principale, che sarà da 64 MP.

Continuando a descrivere le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy M51, non possiamo non citare il processore, uno Snapdragon 730G, con delle buone prestazioni che faranno di questo dispositivo un prodotto sicuramente molto apprezzato da parte degli utenti.

La scheda tecnica vede anche la presenza di 6 GB di memoria RAM e di 128 GB di spazio di archiviazione interno, che comunque è espandibile con micro SD. Il display sarà un pannello con risoluzione Full HD+ da 6,7 pollici. Il notch sarà presente in alto nella parte centrale del display.

Il prezzo e la disponibilità dello smartphone

Il nuovo Galaxy M51 sarà disponibile per le spedizioni in Germania, come indicato nella pagina relativa ai preordini, a partire dall’11 settembre. Quindi il lancio ufficiale dovrebbe corrispondere proprio a questa data. Lo smartphone di Samsung avrà un prezzo di 360 euro e sarà disponibile in due colorazioni differenti, il bianco e il nero.