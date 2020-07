Come sarà il Galaxy Note 20 Ultra in bronzo? Se ne sta parlando già da diverso tempo, ma adesso abbiamo qualche indizio in più, seppure questi dettagli sono arrivati per errore. Infatti sarebbe stato commesso uno sbaglio dal team che gestisce il sito russo di Samsung. A quanto pare la squadra di lavoro ha fatto confusione e in questo senso l’errore è stato determinante, perché ci ha permesso di saperne di più sul prossimo prodotto.

I render ufficiali di Samsung Galaxy Note 20 Ultra mostrati su internet

Proprio per l’errore da parte del sito russo di Samsung alcuni utenti hanno avuto la possibilità di vedere alcuni render ufficiali che si riferiscono al Galaxy Note 20 Ultra. Le immagini sono state inserite in fondo alla pagina che mostra il Samsung Galaxy Note 8.

Prima che i responsabili del sito si fossero accorti dell’errore, già qualche utente era riuscito a catturare i render e li ha condivisi sul web tramite Reddit. In particolare si è potuta vedere la versione del Galaxy Note 20 Ultra con la specifica colorazione in bronzo, che appare molto elegante.

Ma non si è trattato soltanto di vedere i particolare che riguardano una questione di stile, infatti i render inseriti per errore su internet ci mostrano anche qualche dettaglio dal punto di vista tecnico.

Quali caratteristiche tecniche ha lo smartphone di Samsung

Le immagini ci fanno vedere la tripla fotocamera posteriore e danno conferma riguardo alla presenza di una lente periscopica, che caratterizzerebbe uno zoom ottico di alta qualità.