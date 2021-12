I prossimi mesi saranno caratterizzati da diversi lanci in tema di smartphone e di dispositivi tecnologici in generale. Uno dei prossimi smartphone che senza dubbio vedremo in commercio è il Galaxy S22 Ultra di Samsung, un prodotto tecnologico sul quale sono arrivate diverse informazioni, in particolare grazie ad una pagina del supporto sul sito ufficiale cinese della casa di produzione.

Ultra oppure Note?

Anche se sulla pagina in questione del sito di Samsung non viene citato il nome completo del device, ma solo il numero relativo al modello, SM-S908U, risulta evidente che il nome del dispositivo dovrebbe essere, secondo lo schema usato dalla casa produttrice, proprio Galaxy S22 Ultra.

In molti però sostengono che il nuovo prodotto tecnologico si potrà chiamare in realtà Galaxy S22 Note, visto che darà la possibilità di usare la S-Pen, il pennino proposto proprio da Samsung per i suoi dispositivi mobili.

Le possibili caratteristiche tecniche

Per quanto riguarda le possibili caratteristiche tecniche di questo nuovo Galaxy S22 Ultra, si parla dell’arrivo nel nostro Paese con il processore Exynos 2200, con diverse configurazioni di memoria. Si discute, infatti, della possibilità di una versione con 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio interno e di un’altra versione con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio interno di archiviazione. In relazione al comparto foto, si è parlato anche di un sensore da 200 MP.

Si parla anche della possibilità che il nuovo Galaxy S22 Ultra arrivi in tre colorazioni differenti al momento del lancio: Black, White e Dark Red. Il prezzo di base dovrebbe essere di 799 dollari, anche se la variante Ultra dovrebbe costare anche poco più di 1.000 dollari.