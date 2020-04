In tempi di coronavirus è molto importante riuscire a capire quali siano i locali che effettuano consegne a domicilio e Google Maps ha voluto proprio aiutare i suoi utenti in questo senso. È stato disposto infatti un nuovo aggiornamento per le famose mappe di Google con l’aggiunta di alcune funzionalità molto importanti. Si tratta di nuove etichette per sapere quali sono i locali che effettuano consegne a domicilio.

In che cosa consistono le nuove etichette di Google Maps

Le etichette sono molto semplici ed intuitive e possono davvero rappresentare un aiuto per gli utenti in tempi di coronavirus. Le mappe di Google hanno potuto aggiungere queste etichette basandosi su un database molto ampio che è stato realizzato nel corso del tempo.

Naturalmente si tratta di un database molto preciso, che sa individuare benissimo quali sono gli esercizi commerciali che possono effettuare delle consegne a casa. Nella parte alta di Google Maps adesso si possono trovare delle etichette che recitano “a domicilio”, “asporto”, “alimentari”, “farmacie”.

Basta fare tap su una di queste voci per trovare le relative attività commerciali nella zona di riferimento. In particolare su “asporto” e su “a domicilio” si possono vedere i negozi che fanno consegne a casa e le attività di ristorazione nelle quali si può comprare il cibo e portarlo a casa.

Il tasto per restare informati sul coronavirus

Nella home di Google Maps inoltre, con il nuovo aggiornamento, è stato introdotto anche un tasto, per mezzo del quale si può restare aggiornati su tutte le informazioni che riguardano il coronavirus, rimandando direttamente a Google News.