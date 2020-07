In molti non vedono l’ora di saperne di più su Google Pixel 4a. Ci sono state tante indiscrezioni su questo nuovo smartphone, anche se ancora c’è un alone di incertezza che permane su quelle che possono essere le caratteristiche specifiche del nuovo device dedicato alla telefonia mobile. Sicuramente Google sta puntando molto su questo dispositivo.

La comparsa dell’immagine rendering di Google Pixel 4a

Ma adesso chi sperava in qualcosa di più potrà avere sicuramente un motivo di gioia, visto che alcuni dettagli sono apparsi proprio relativamente a Google Pixel 4a forse per errore nello store di Google, prima che lo smartphone venga lanciato ufficialmente.

È stata vista infatti un’immagine che ci mostra Google Pixel 4a nel modello nero. Sulla parte destra si vede un tasto per l’accensione e per lo spegnimento dello smartphone. Il tasto è di colore verde.

Gli altri indizi visibili tramite l’immagine

Ma non è soltanto un’immagine di design complessiva quella che è stata possibile vedere attraverso la foto apparsa probabilmente per errore. Infatti possiamo desumere delle altre caratteristiche che riguardano Google Pixel 4a, per esempio riguardo al comparto fotografico.

A quanto pare lo smartphone potrà contare su una singola fotocamera, che è inserita in un foro nel display. A questa singola fotocamera frontale corrisponde un sensore posteriore. Lo smartphone dovrebbe avere un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato nella parte posteriore.

Dovrebbe essere dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 730, offrendo 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria dovrebbe essere da 3080 mAh.