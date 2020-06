Su Google Pixel 4a si erano diffuse delle voci secondo le quali il progetto non sarebbe andato a buon fine. Invece ultimamente ci sono molte indiscrezioni che parlano dell’arrivo di questa serie di smartphone, che rientrerebbero più in una fascia economica rispetto agli altri dispositivi per il mobile fino ad ora proposti da Google. Adesso ci sono anche delle interessanti novità che specificano alcuni dettagli.

Quali saranno le possibili colorazioni di Google Pixel 4a

Che ormai Google Pixel 4a sembra un progetto in fase di arrivo lo testimonia anche la certificazione che il dispositivo ha ricevuto in India qualche giorno fa. Ma quali saranno in effetti le colorazioni con cui sarà proposto il nuovo telefono?

A questo proposito giungono delle dichiarazioni molto interessanti, che vengono tratte dalle informazioni riportate dal listino pubblicato da due rivenditori in Francia. Da queste informazioni riusciamo a ricavare con precisione alcuni dettagli molto interessanti. Infatti il listino specifica, oltre che il modello dei due dispositivi, anche le possibili colorazioni cromatiche.

Quello che è il modello indicato con il numero GA02099 dovrebbe essere disponibile nella colorazione Just Black. Invece il dispositivo indicato con il modello francese GA02101 dovrebbe arrivare nella colorazione disponibile come Blue.

Naturalmente non sappiamo se esattamente queste informazioni corrispondono a verità, quindi bisogna essere particolarmente attenti a ritenerle sicure. D’altronde è la prima volta che si fa riferimento a questi numeri di modello e da parte della casa di produzione di Mountain View non sono arrivate delle informazioni a questo proposito.

La disponibilità e i prezzi di Google Pixel 4a

La versione Just Black dovrebbe essere disponibile dal 7 luglio, mentre per Blue dovremo attendere circa altri 8 giorni in più. I prezzi sarebbero di circa 440 euro o di circa 509 euro.