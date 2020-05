Emergono nuovi dettagli sul nuovo smartphone Google Pixel 4a. In particolare sono tante le informazioni che sono emerse dai leak che sono stati diffusi in questi ultimi giorni. Google Pixel 4a insomma sembra non avere più segreti, in vista della presentazione ufficiale del nuovo device. Stiamo parlando del nuovo prodotto appartenente alla fascia media del mercato dei dispositivi mobili che Google presenterà in futuro.

Google Pixel 4a punta sulle fotocamere

La data di uscita del nuovo Google Pixel 4a non dovrebbe essere molto lontana. Nei giorni scorsi abbiamo potuto saperne di più in particolare sulle capacità che il nuovo smartphone appartenente alla serie Pixel avrà per quanto riguarda il comparto fotografico.

Si tratterà sicuramente di una grande sfida per Google, perché il nuovo prodotto tecnologico dovrà confrontarsi senza dubbio con diversi altri smartphone appartenenti alla stessa fascia del mercato dei device mobili. Pensiamo ad esempio all’iPhone SE 2020.

Ma allo stesso tempo il nuovo device di Google dovrà raccogliere l’eredità di altri smartphone precedenti, come il Pixel 3a o il Pixel 3a XL. Insomma, l’obiettivo da parte dell’azienda di produzione è quello di migliorare ciò che è stato fatto in precedenza e allo stesso tempo quello di sfidare la concorrenza.

Ciò che sappiamo sul design di Google Pixel 4a

Google Pixel 4a si è svelato anche in alcuni render CAD che sono stati forniti grazie alla collaborazione tra Pigtou e xleaks7. Queste immagini ci forniscono un’idea più precisa relativamente a quelle che potrebbero essere le dimensioni e il design del nuovo smartphone.

Google Pixel 4a dovrebbe essere un device caratterizzato da un design moderno, con un foro nel display che ospita la fotocamera anteriore. La parte frontale dovrebbe avere un’estensione molto grande, con ridotte cornici.