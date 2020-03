Google Pixel 4a si è svelato, per quanto riguarda il suo possibile design, in alcune immagini che stanno facendo il giro della rete. Nel corso delle ultime settimane si è parlato tanto di questo nuovo device, anche grazie alla pubblicazione su internet di alcune immagini render, che non erano comunque stati confermati ufficialmente. Le nuove foto mostrerebbero alcune caratteristiche dell’aspetto estetico del Google Pixel 4a. Ecco come potrebbe apparire il nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato.

Ci sarà sempre una singola fotocamera nella parte posteriore

Non è una notizia confermata ufficialmente, ma, secondo quanto ci mostrano le varie immagini diffuse in rete fino a questo momento, il nuovo Google Pixel 4a potrebbe avere sempre una fotocamera posteriore singola, con un unico sensore.

Sulla base di quanto possiamo osservare dalle presunte foto di Google Pixel 4a diffuse sul web, il sensore nella parte posteriore si troverebbe collocato all’interno di un elemento di forma quadrata. Presente in questo modulo anche un flash LED.

Il lettore delle impronte digitali, sempre secondo quanto ci permettono di vedere le foto dello smartphone, dovrebbe essere collocato nella parte posteriore.

La parte frontale del nuovo Google Pixel 4a

Per quanto riguarda l’aspetto della parte frontale del nuovo device, Google Pixel 4a potrebbe avere un display che presenta un foro di piccole dimensioni in alto sulla sinistra. Il bordo inferiore appare con uno spessore maggiore rispetto alle altre cornici.

Dalle immagini possiamo notare anche i tasti per regolare il volume e quello per accendere e sbloccare il dispositivo.