Finalmente è arrivata la presentazione ufficiale. Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G sono stati svelati in tutti i loro dettagli direttamente dall’azienda di produzione. Sono due smartphone sui quali Google punta molto, anche per quanto riguarda le loro specifiche tecniche. Erano state numerose le indiscrezioni su questi due nuovi device arrivate nel corso dei mesi e adesso abbiamo tutti i dettagli in via ufficiale. Andiamo ad analizzare le caratteristiche tecniche dei due smartphone.

La scheda tecnica di Google Pixel 5

Il processore di Google Pixel 5 è un Qualcomm Snapdragon 765G. In merito alla memoria, possiamo dire che la RAM è da 8 GB mentre lo spazio interno di archiviazione corrisponde a 128 GB.

Lo schermo di questo dispositivo mobile è un OLED da 6 pollici con una risoluzione da 2340 x 1080 pixel e con protezione offerta da Gorilla Glass 6. Il device presenta una scocca completamente in alluminio riciclato. La batteria è da 4080 mAh ed ha la ricarica rapida da 18 W.

Nella parte posteriore troviamo due sensori fotografici, da 12,2 MP e da 16 MP. La fotocamera anteriore ha un sensore da 8 MP.

Le caratteristiche tecniche di Google Pixel 4a 5G

Anche nel caso del Google Pixel 4a 5G troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 765G. La RAM è da 6 GB e la memoria interna da 128 GB. Il display è da 6,2 pollici con Gorilla Glass 3.

Le fotocamere presentano due sensori nella parte posteriore, da 12,2 MP e da 16 MP. Nella parte anteriore c’è una fotocamera da 8 MP. Anche in questo caso è presente la tecnologia di connettività 5G. La batteria di questo smartphone è da 3885 mAh con ricarica rapida da 18 W.

La disponibilità e il prezzo

Entrambi gli smartphone hanno il sistema operativo Android 11. Per quanto riguarda la disponibilità, diciamo subito che al momento i due smartphone non sono disponibili in Italia, ma solo in alcuni Paesi. Google Pixel 5 si può preordinare dal 30 settembre e potrà essere acquistato dal 15 ottobre. Il prezzo è di 629 euro.

Google Pixel 4a 5G è sempre già disponibile in preordine (dal 30 settembre) e si può acquistare con disponibilità dal 19 novembre. Costa 499 euro. La versione con colorazione Clearly White sarà acquistabile solo durante il prossimo anno.