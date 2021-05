Novità interessanti per il Google Pixel 5a. Lo smartphone di Google si mostra infatti in nuovi dettagli che provengono da un nuovo leak (stufflistings) e che sottolineano alcune informazioni su quella che dovrebbe essere la scheda tecnica completa del device mobile. Proprio in queste ore erano arrivate delle informazioni interessanti su Google Pixel 6, ma adesso delle novità riguardano anche il Pixel 5a che si configura come un medio gamma dell’azienda di produzione.

Alcuni dettagli sulla scheda tecnica

Le fonti che riguardano il nuovo telefono di Google, che dovrebbe essere anche abbastanza economico, parlano in particolare di una riproposizione del Google Pixel 4a 5G. In relazione alla scheda tecnica del dispositivo mobile, si parla nello specifico di uno schermo OLED da 6,2 pollici che dovrebbe avere una risoluzione Full HD+ e un refresh rate a 60 Hz.

La fotocamera anteriore sarà da 8 MP, secondo quanto si apprende dal leak in questione, e la doppia fotocamera posteriore sarà identica a quella del Google Pixel 5, con il sensore principale da 12,2 MP e il grandangolare da 16 MP.

Le altre specifiche e il prezzo

Il nuovo telefono di Google inoltre metterà a disposizione degli utenti la ricarica rapida a 18 W, un processore Qualcomm Snapdragon 765G, memoria interna da 128 GB e sistema operativo Android 11.

Per quanto riguarda il prezzo, dovremmo essere in presenza di un costo di listino che corrisponderebbe a circa 500 dollari. Si tratta quindi, come è possibile notare, della stessa scheda tecnica del Google Pixel 4a 5G, a partire proprio dal prezzo di listino, considerando che questo smartphone negli Stati Uniti era stato messo in commercio al lancio a 499 dollari.