Spuntano davvero a sorpresa delle foto leak che mostrano un futuro Google Pixel 5s. Si tratta di due immagini autentiche, visto che sono state ampiamente verificate dalle fonti, e che arrivano direttamente dal Messico. Ci anticipano alcune delle caratteristiche più interessanti di quello che sarà un nuovo Google Pixel 5s, una terza possibile variante dei nuovi smartphone Pixel di Google. I nuovi smartphone saranno presentati durante un apposito evento che si terrà alla fine di settembre.

Sarà presentato con Pixel 5 e Pixel 4a 5G?

Con molta probabilità il nuovo Google Pixel 5s potrebbe essere presentato insieme ai Pixel 5 e al Pixel 4a 5G, visto che ha al suo interno di base il sistema operativo Android 11 e presenta delle caratteristiche di design che ricordano molto le ultime scelte effettuate dall’azienda di produzione.

Nello specifico, secondo le informazioni di cui siamo in possesso al momento, il futuro Google Pixel 5s dovrebbe avere le stesse specifiche tecniche del Pixel 5, con un’unica differenza, visto che dovrebbe essere presente la tecnologia di connettività 5G.

A quanto corrisponde il prezzo del Google Pixel 5s?

Proprio quest’ultima caratteristica dovrebbe fare in modo di aumentare il costo di questo prodotto di circa 100 dollari rispetto al prezzo del Pixel 5. In questo caso quindi ci possiamo aspettare un device dal costo di 799 dollari. Non sappiamo però al momento dei dettagli né sul prezzo né sulla disponibilità del prodotto nel nostro Paese.

Al momento non possiamo fare altro che attendere ulteriori dettagli, che molto probabilmente arriveranno direttamente in via ufficiale nel corso della presentazione dei nuovi smartphone Pixel di Google, prevista per il 30 settembre prossimo.