Non dovrebbe mancare molto tempo all’arrivo sul mercato del nuovo Google Pixel 6a e continuano ad arrivare nel frattempo ulteriori indiscrezioni. Questa volta parliamo in particolare del design del nuovo smartphone, che avrebbe delle novità anche per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Un nuovissimo leak relativo al dispositivo mette a nostra disposizione un’immagine che dovrebbe essere la confezione dello smartphone.

Le possibili caratteristiche del nuovo smartphone di Google

Naturalmente siamo ancora in presenza di indiscrezioni non confermate e per questo motivo dobbiamo sempre prendere queste informazioni proprio come dei rumor. Secondo ciò che è stato mostrato, comunque, il nuovo Google Pixel 6a dovrebbe avere un design simile a quello degli smartphone della serie Google Pixel 6.

Una differenza che caratterizzerà questo nuovo modello dovrebbe essere rappresentata dalla mancanza della terza lente nella fotocamera della parte posteriore, che contraddistingue il Google Pixel 6 Pro.

Le immagini che sono state diffuse mettono in evidenza anche un telaio che è realizzato in plastica lucida, in grado di far riflettere la luce grazie anche alla presenza di una lavorazione davvero particolare.

Quando sarà presentato il Google Pixel 6a?

Nel frattempo si discute anche della possibile data di presentazione del Google Pixel 6a. Il nuovo smartphone potrebbe essere presentato, secondo le ultime indiscrezioni, all’inizio del prossimo mese di maggio.

In particolare proprio nei giorni 11 e 12 del mese di maggio potremo assistere all’evento Google I/O, che permetterà di saperne di più in via ufficiale sul nuovo Android 13. Ovviamente questa potrebbe essere un’ottima occasione anche per la presentazione del nuovo Google Pixel 6a, ma a questo proposito non ci sono ancora conferme specifiche.