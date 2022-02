È stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone HONOR 60 SE. Dopo le presentazioni di HONOR 60 e HONOR 60 Pro, l’azienda di produzione ha annunciato anche il nuovo prodotto tecnologico. Di questo nuovo medio gamma si era parlato già in precedenza, grazie ad alcuni dettagli che erano emersi in relazione alle sue specifiche tecniche. Adesso arrivano le conferme ufficiali. Vediamo di che cosa si tratta, tenendo in considerazione l’annuncio che l’azienda ha fatto su Weibo.

Le specifiche tecniche di HONOR 60 SE

Tra le specifiche tecniche di HONOR 60 SE possiamo ricordare il display curvo FHD+ OLED con le dimensioni corrispondenti a 6,67 pollici a 120 Hz. Dal punto di vista del processore, si tratta di un MediaTek Dimensity 900.

La memoria RAM è da 8 GB e lo spazio di archiviazione interno corrisponde a 128 oppure a 256 GB. Si tratta di uno smartphone Dual SIM, con sensore di impronte digitali integrato nel display e con connettività 5G. La batteria è da 4300 mAh e presenta il supporto alla ricarica rapida da 66 W.

Il comparto fotografico e la disponibilità

Il comparto fotografico è formato da una fotocamera da 64 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Per quanto riguarda i prezzi, HONOR 60 SE sarà disponibile nelle colorazioni verde, nero e blu, al prezzo corrispondente a circa 300 euro per l’edizione da 8 e 128 GB. La versione da 8 e 256 GB ha un prezzo che corrisponde al cambio a circa 344 euro.

Lo smartphone è già disponibile in preordine in Cina, con data di uscita prevista per il 18 febbraio. Non abbiamo ancora dettagli su una possibile commercializzazione in altri mercati.