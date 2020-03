Novità per quanto riguarda HONOR 9X Pro. L’annuncio dello smartphone è stato effettuato per il nostro Paese non molto tempo fa e fino a questo momento non avevamo notizie in relazione al prezzo che dovrebbe avere il device nel nostro mercato. Adesso le cose sono cambiate, perché è stato annunciato proprio il costo che il dispositivo tecnologico di HONOR avrà per l’Europa.

I dettagli arrivano direttamente dal sito francese di HONOR

A svelare le nuove informazioni su HONOR 9X Pro è stata proprio la casa di produzione. Il dettaglio è arrivato direttamente sul sito francese dell’azienda produttrice. Secondo quanto abbiamo appreso proprio dal portale francese di HONOR, il nuovo HONOR 9X Pro avrà un prezzo di 249,90 euro.

La pagina relativa al prodotto non consente naturalmente al momento di procedere all’acquisto del prodotto tecnologico. È possibile però inserire un indirizzo di posta elettronica per avere a disposizione una notifica nel momento in cui il device HONOR 9X Pro sarà disponibile per essere acquistato.

La scheda tecnica disponibile sul sito

Nel portale francese in questione è comparsa in particolare la scheda del prodotto di HONOR con memoria RAM da 6 GB e spazio di archiviazione interno da 256 GB. La colorazione del device in questione è la Phantom Blue.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del prodotto in questione, si fa riferimento al chip Kirin 810. Relativamente al comparto fotografico, è presente una tripla fotocamera con il sensore da 48 MP.

Lo schermo a cui si fa riferimento è un Full HD+ da 6,59 pollici. Nella parte frontale è presente una fotocamera pop-up che permette di usufruire di un sensore da 16 MP.