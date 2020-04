È stato presentato ufficialmente lo smartphone Honor 9X Pro. L’arrivo di questo device si è fatto attendere molto. Nel corso del tempo si sono succedute diverse notizie, che ci hanno dato un’idea generale di ciò che ci si poteva aspettare di questo smartphone. Adesso finalmente è stato immesso anche nel mercato del nostro Paese. Le sue caratteristiche, sia dal punto di vista del design che per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono davvero interessanti.

Le caratteristiche tecniche di Honor 9X Pro

Honor 9X Pro è uno smartphone di fascia media. Ha un display che possiamo definire a tutto schermo, perché non presenta interruzioni. È stato possibile rendere questa caratteristica, perché il team di lavoro ha deciso di utilizzare una fotocamera anteriore a scomparsa.

Il processore in dotazione è il Kirin 810. La casa di produzione ha preferito questo SoC invece del più recente Kirin 820 5G. Il display è da 6,59 pollici. È studiato appositamente per ottimizzare i contrasti e rendere i contenuti in maniera più gradevole.

Lo smartphone mette a disposizione 6 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile fino a 512 GB attraverso apposite micro SD. Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore, i cui sensori sono a 48 MP, 8 MP e 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP. La batteria è da 4000 mAh.

Il prezzo e la disponibilità

Come abbiamo detto, questo smartphone è già disponibile anche nel mercato italiano soltanto nel taglio di memoria da 6 e 256 GB. Honor 9X Pro con queste caratteristiche costa 249,90 euro. I colori disponibili sono midnight black e phantom blue.