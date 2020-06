Li stavamo aspettando da tempo e adesso sono arrivati i nuovi smartphone Honor Play 4 e Play 4 Pro. Hanno delle caratteristiche davvero interessanti sia per il design che per quanto riguarda le specifiche tecniche che includono. Scopriamone di più.

Le caratteristiche di Honor Play 4

Honor Play 4 ha un display LCD da 6,81 pollici Full HD+ con 2400 x 1080 pixel di risoluzione in rapporto 20:9. Il processore è MediaTek Dimensity 800. Mette a disposizione 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il suo comparto fotografico è formato da quattro sensori posteriori e una selfie camera da 16 MP a livello anteriore. La batteria è da 4300 mAh. Lo smartphone è dotato di un lettore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 10.

Le caratteristiche tecniche di Honor Play 4 Pro

Ciò che colpisce subito della versione Pro di questo smartphone è la presenza di un termometro integrato per la misurazione della temperatura corporea. Per il resto ha un display LCD da 6,57 pollici in rapporto 20:9.

È dotato di un processore HiSilicon Kirin 990 5G. Offre l’opportunità di usufruire di 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Ha una batteria da 4200 mAh ed è dotato anch’esso di lettore di impronte digitali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, esso è composto da una dual camera posteriore e da una selfie camera anteriore.

Il prezzo di Honor Play 4 parte da 225 euro per arrivare a 250 euro. Le vendite partiranno il 12 giugno. Honor Play 4 Pro costa 363 euro. Nella versione con il termometro costa 376 euro. Le vendite partiranno per questo dispositivo dal 9 giugno. Al momento i due smartphone non sono acquistabili in Italia.