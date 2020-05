Sono state diffuse alcune informazioni relative alla serie HONOR X10 5G e nello specifico sulle specifiche tecniche degli smartphone in questione. Arrivano infatti delle conferme su questi device di prossima uscita. Si parla nel dettaglio di un processore Kirin 820 con il supporto alla connettività 5G. Per quanto riguarda il display dello smartphone in questione, si tratterà di un Fullview con diagonale da 6,63 pollici che può usufruire di una frequenza di aggiornamento corrispondente a 90 Hz.

Le specifiche tecniche di HONOR X10 5G

Lo smartphone di prossima uscita del brand HONOR, nella sua versione di base, metterà a disposizione degli utenti una fotocamera nella parte posteriore del device con un sensore principale da 40 MP, un sensore ultra wide da 8 MP e uno macro da 2 MP.

La versione Pro di HONOR X10 5G avrà un comparto fotografico composto da un sensore principale Sony da 40 MP, un ultra wide da 8 MP e uno zoom ottico da 8 MP. A disposizione anche la tecnologia di stabilizzazione ottica delle immagini.

Le caratteristiche condivise dai due smartphone

Entrambe le versioni dei device della serie in questione avranno uno schermo LCD da 6,63 pollici, il Bluetooth 5.1, la fotocamera frontale da 16 MP sempre di Sony. Il processore sarà in entrambi gli smartphone un Kirin 820 5G e la batteria sarà in tutti e due i device da 4.200 mAh. Ci sarà anche il supporto alla ricarica USB, mentre l’edizione Pro avrà anche la ricarica wireless.

Tutti e due gli smartphone possono usufruire del jack da 3.5 mm per le cuffie, oltre che del lettore delle impronte che è situato nella parte laterale.