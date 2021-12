Interessanti novità dal punto di vista degli smartphone Honor. L’azienda di produzione ha, infatti, presentato altri due nuovi dispositivi tecnologici, lanciati proprio in queste ore per il mercato della Cina. Si tratta di Honor X30 5G e di Honor Play 30 Plus. I due nuovi device si presentano con delle caratteristiche tecniche che faranno piacere a tutti coloro che apprezzano le novità tecniche. Vediamo quali sono le specifiche di questi due nuovi prodotti tecnologici presentati ufficialmente da Honor.

Le caratteristiche di Honor X30 5G

Partiamo proprio da Honor X30 5G, che ha un display da 6,81 pollici Full HD+ LCD con refresh rate a 120 Hz. Il processore è uno Snapdragon 695. Dal punto di vista della memoria, questo smartphone ha RAM da 6 oppure 8 GB e 128 GB di memoria interna. È disponibile anche una versione da 8 o 12 GB con 256 GB di memoria.

Honor X30 5G si presenta con sistema operativo Android 11 e con un comparto fotografico composto da tre sensori nella parte posteriore (48, 2 e 2 MP), oltre che da una fotocamera anteriore da 16 MP. Il sensore delle impronte è collocato nella parte posteriore. La batteria è da 4.800 mAh e presenta la ricarica rapida a 66 W.

Le specifiche di Honor Play 30 Plus

Molto interessanti anche le caratteristiche tecniche di Honor Play 30 Plus, che ha uno schermo da 6,74 pollici HD+ LCD con refresh rate da 90 Hz e processore MediaTek Dimensity 700. RAM e storage si collocano in un intervallo che va da 4 a 6 e fino a 8 GB per la RAM e in una quantità di 128 GB per quanto riguarda la memoria interna.

Anche in questo caso il sistema operativo è Android 11, mentre il comparto fotografico è composto da due fotocamere posteriori, da 13 e 2 MP. La fotocamera per i selfie è, invece, da 5 MP. Il sensore per le impronte digitali è collocato nella parte laterale, mentre la batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida a 22,5 W.

I prezzi e la disponibilità

I due smartphone sono disponibili per il momento esclusivamente nel mercato cinese. Honor X30 5G sarà disponibile ad un prezzo corrispondente a circa 190 euro (in versione 6 e 128 GB) o a circa 310 euro (12 e 256 GB).

Honor Play 30 Plus è disponibile ad un prezzo che corrisponde a circa 140 euro per la versione 4 e 128 GB e a circa 170 euro per la versione 8 e 128 GB.