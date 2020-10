HTC Desire 20+ è il nuovo smartphone presentato ufficialmente dall’azienda di produzione. Tante novità interessanti per questo nuovo device che per il momento si appresta ad essere disponibile esclusivamente sul mercato interno. Il nuovo prodotto arriva in seguito alla presentazione di HTC Desire 20 Pro, sbarcato nel nostro Paese di recente, e in seguito al lancio del telefono HTC U20 5G. Ma andiamo ad analizzare le caratteristiche tecniche di HTC Desire 20+.

Le specifiche tecniche dello smartphone

Partiamo proprio dal processore, che è uno Snapdragon 720G. Il telefono mette a disposizione degli utenti una memoria RAM da 6 GB e memoria interna da 128 GB, espandibile mediante l’utilizzo di una scheda micro SD.

Il display è un LCD IPS da 6,5 pollici con rapporto di 20:9. Le fotocamere posteriori sono composte da un sensore principale da 48 MP, un ultra grandangolare da 5 MP, un macro da 2 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Nella parte anteriore è presente una fotocamera con sensore da 16 MP.

La batteria di questo nuovo HTC Desire 20+ è da 5.000 mAh e permette di usufruire della ricarica rapida Quick Charge 4.0. Il nuovo smartphone è disponibile in due colorazioni, Twilight Black e Dawn Orange. Il sistema operativo è Android 10. Inoltre lo smartphone ha un lettore delle impronte digitali nella parte posteriore.

La disponibilità e il prezzo di HTC Desire 20+

Il nuovo HTC Desire 20+ è per il momento disponibile per l’acquisto esclusivamente in Taiwan. Il suo prezzo è di 8.490 TWD, che corrisponde a 250 euro circa. Al momento non sappiamo informazioni sul possibile arrivo dello smartphone nel mercato del nostro Paese.