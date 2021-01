Sono delle caratteristiche da sottolineare quelle di HTC Desire 21 Pro 5G, un nuovo smartphone presentato ufficialmente dall’azienda di produzione proprio in queste ore. Prima di addentrarci nell’analisi delle specifiche tecniche di questo nuovo device, non possiamo non ricordare ad esempio una capacità molto ampia della batteria e la fotocamera che ha un sensore da 48 MP. Lo smartphone fa parte della fascia media del mercato e presenta delle specifiche veramente interessanti. Andiamo a scoprirne di più.

Il comparto fotografico dello smartphone

Partiamo proprio dal comparto fotografico, uno dei punti più interessanti di questo nuovo dispositivo tecnologico di HTC. Si tratta della presenza di quattro sensori nella parte posteriore, racchiusi all’interno del modulo fotografico.

L’obiettivo principale è da 48 MP. Poi è presente anche una fotocamera ultrawide da 8 MP. In più troviamo un sensore per la profondità e una macro. Nella parte anteriore c’è una fotocamera per i selfie con sensore da 16 MP.

Le altre specifiche tecniche

Il processore di questo device è un Qualcomm Snapdragon 690. Lo smartphone presenta memoria RAM da 8 GB e spazio interno di archiviazione da 128 GB. Lo schermo è un IPS LCD Full HD+ da 6,7 pollici, con la possibilità di ottenere una frequenza di aggiornamento corrispondente a 90 Hz.

La batteria è da 5000 mAh e quindi riesce a garantire un’ottima autonomia, considerando anche il supporto alla ricarica da 18 W. Il sistema operativo è Android 10.

Non abbiamo ancora dettagli sul prezzo del dispositivo per un possibile arrivo nel nostro Paese. Sappiamo però che in Taiwan, dove il device è stato presentato, avrà un costo corrispondente a circa 350 euro.