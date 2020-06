HTC è un produttore che ultimamente non ha rivelato molte novità riguardo al mercato degli smartphone. Comunque di certo non vuole rinunciare a far parte di un settore che si è rivelato molto interessante. Per questo ha lanciato il nuovo HTC U20.

Le caratteristiche di HTC U20

HTC U20 è uno smartphone 5G che ha delle caratteristiche assolutamente da non perdere. Presenta un display da 6,8 pollici Full HD+ con risoluzione da 2400 x 1080 pixel. Il processore di cui è dotato è uno Snapdragon 765G. Sul retro presenta un lettore di impronte digitali.

Molto interessante il comparto fotografico. Il device in questione infatti presenta quattro fotocamere posteriori con sensori rispettivamente da 48, 8, 2 e 2 MP. A completare il tutto c’è una fotocamera frontale da 32 MP. Lo smartphone mette a disposizione degli utenti 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La batteria è da 5000 mAh. Sarà disponibile dall’1 luglio ad un prezzo di 565 euro.

Le caratteristiche di HTC Desire 20 Pro

HTC ha presentato anche un altro smartphone molto interessante. Si tratta del Desire 20 Pro. È un device 4G con schermo da 6,5 pollici. Il processore è Snapdragon 665. Questo smartphone mette a disposizione 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Le caratteristiche in generale, anche per quanto riguarda il comparto fotografico, sono del tutto simili a quelle di HTC U20 di cui abbiamo già parlato. L’unica eccezione è rappresentata dalla fotocamera frontale, che è invece da 25 MP. HTC Desire 20 Pro sarà disponibile alle vendite dal 18 giugno ad un prezzo di circa 270 euro.