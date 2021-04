È stato presentato ufficialmente il nuovo Huawei Nova 8 Pro 4G. Si tratta di un nuovo smartphone che si presenta come interessante, anche perché avrebbe l’obiettivo di rendere un modello di device di successo come una versione più economica, per permettere agli interessati di acquistarlo con una maggiore facilità. Stiamo parlando, in riferimento all’altro modello, del Nova 8 Pro 5G, un device che è stato presentato qualche mese fa e a partire del quale, con qualche cambiamento, è stato messo a punto il nuovo Nova 8 Pro 4G.

Le caratteristiche tecniche di Nova 8 Pro 4G

Tra le caratteristiche che differenziano i due smartphone c’è ovviamente la mancanza del 5G nel nuovo modello appena presentato da Huawei, che può contare su una tecnologia di connettività basata sul 4G.

Tra le altre specifiche tecniche di rilievo, possiamo ricordare lo schermo con tecnologia OLED da 6,72 pollici, che presenta una risoluzione Full HD+ a 120 Hz. Nella parte superiore a sinistra è presente un foro, che ospita due fotocamere frontali per i selfie. Si tratta nello specifico di un sensore da 16 MP e di un altro ultragrandangolare da 32 MP.

Sotto lo schermo possiamo trovare anche un sensore per le impronte digitali, utile per sbloccare lo smartphone in sicurezza.

Le altre specifiche e la disponibilità

Dal punto di vista delle altre caratteristiche tecniche, il nuovo smartphone di Huawei ha un processore Kirin 985 di HiSilicon. La memoria RAM è da 8 GB, quella interna è disponibile in due versioni, da 128 e 256 GB, comunque non espandibile.

La batteria dello smartphone è da 4000 mAh e può usufruire della ricarica rapida grazie al sistema denominato Huawei Super Fast Charge. Non sappiamo se Huawei Nova 8 Pro 4G arriverà in Europa e al momento non conosciamo dettagli nemmeno sul prezzo del dispositivo.