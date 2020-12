Arrivano delle nuove indiscrezioni su quelle che sarebbero le caratteristiche complete di Huawei Nova 8. In particolare le specifiche tecniche sarebbero trapelate dall’elenco di China Telecom, prima ancora che la casa di produzione ne desse notizia in via ufficiale. Tra l’altro queste rivelazioni si aggiungono già al fatto che lo smartphone era stato recentemente avvistato in tempo reale in alcuni punti vendita in Cina. Quindi possiamo dire che adesso abbiamo un elenco completo di quelle che sarebbero le principali caratteristiche.

Le specifiche tecniche di Huawei Nova 8

Almeno per quanto riguarda le specifiche tecniche della versione standard, sappiamo che questo smartphone sarà disponibile in due versioni, che differiscono per i tagli di memoria. Una è da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e l’altra da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Il telefono in questione avrebbe uno schermo OLED da 6,5 pollici, un design molto particolare con bordi curvi. Lo schermo avrebbe una risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel. Inoltre si sa che Huawei Nova 8 sarebbe dotato di un lettore di impronte digitali presente sullo schermo.

Il comparto fotografico e i prezzi

Molto interessante il comparto fotografico di Huawei Nova 8. Lo smartphone avrebbe una fotocamera frontale da 32 MP e sul retro quattro fotocamere con sensori da 64 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP. La batteria sarebbe da 3800 mAh e il processore un Kirin 985.

Per quanto riguarda i prezzi, sappiamo che una delle varianti potrebbe costare intorno ai 460 dollari.