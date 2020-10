È stato presentato ufficialmente Huawei P Smart 2021, nuovo smartphone di una serie che si sta facendo apprezzare da tantissimi utenti. La scheda tecnica di questo dispositivo include numerose caratteristiche essenziali che contraddistinguono il device, a partire dalla quadrupla fotocamera posteriore e dal foro al centro del display che ospita il sensore della fotocamera frontale.

Quattro sensori posteriori e Kirin 710A

Partiamo con l’analisi delle specifiche tecniche di questo nuovo Huawei P Smart 2021, che è già disponibile per il preordine nel nostro Paese. In particolare si parla di un processore Kirin 710A octa core, di una memoria RAM da 4 GB e di uno spazio interno per l’archiviazione da 128 GB, comunque espandibile fino a 512 GB con micro SD.

Lo schermo è da 6,67 pollici Full HD con risoluzione da 1080 x 2400 pixel. Nel display è presente un foro centrale che ospita la fotocamera anteriore.

Per quanto riguarda i sensori posteriori, ne troviamo uno principale da 48 MP, un grandangolo da 8 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale ha invece un sensore da 18 MP. La batteria del nuovo dispositivo è da 5000 mAh.

Nello smartphone è presente il sistema operativo Android 10 e il lettore delle impronte digitali. Inoltre è disponibile anche lo sblocco con il volto. Le colorazioni disponibili sono Black, Green e Gold.

L’uscita di Huawei P Smart 2021 e il prezzo

Lo smartphone Huawei P Smart 2021 è già disponibile in preordine in Italia. Il suo prezzo è di 229 euro. Con l’acquisto entro l’1 novembre è possibile ricevere le FreeBuds 3 di Huawei comprese nel costo dello smartphone, oltre a diversi abbonamenti a servizi di Huawei.