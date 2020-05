Huawei P30 Pro New Edition è ufficiale per l’Europa. Gli utenti interessati a questo nuovo prodotto possono finalmente gioire, perché il nuovo smartphone è stato inserito nella lista sul sito internet tedesco dell’azienda produttrice ed è stato ufficializzato dal brand. Huawei ha voluto ripetere quanto era già successo nel caso di Huawei P30 Lite New Edition. Anche questa volta uno dei modelli di punta dell’azienda produttrice è stato rinnovato con una versione molto interessante dal punto di vista delle specifiche tecniche che è in grado di offrire.

In Huawei P30 Pro New Edition aumenta lo spazio di archiviazione

È stata la stessa casa produttrice a mettere in evidenza le differenze che distinguono Huawei P30 Pro New Edition dal modello precedente. La caratteristica che maggiormente colpisce e che costituisce una vera e propria innovazione che contraddistingue questo smartphone è l’aumento della memoria interna. Lo spazio di archiviazione passa infatti da 128 GB a 256 GB.

Tra le altre specifiche tecniche di rilievo non dovrebbero esserci molte differenze rispetto alla versione precedente dello smartphone. In particolare nella lista delle specifiche vengono citate la fotocamera quadrupla e uno zoom ibrido 10X, che consente di registrare filmati anche quando le condizioni di illuminazione non sono ottimali.

Ricordiamo anche che dovrebbero essere presenti i servizi di Google, che si trovano all’interno di un’interfaccia che si basa sul sistema operativo Android 10.

Il prezzo e la disponibilità del nuovo smartphone

Il prezzo ufficiale mostrato sul sito internet tedesco di Huawei per Huawei P30 Pro New Edition corrisponde a 749 euro. Il nuovo telefono può essere acquistato in tre differenti colori: silver frost, aurora e nero.