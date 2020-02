Huawei P40 Lite è ufficiale. La casa produttrice ha svelato tutti i dettagli relativi al nuovo smartphone, che sarà disponibile nel nostro continente a breve. È un nuovo device appartenente alla fascia media del mercato degli smartphone, un prodotto molto interessante per le sue caratteristiche tecniche. In realtà, anche se nel nome di questo device è contenuta la voce “P40”, lo smartphone è una riedizione del Nova 6 SE, che non era ancora arrivato in Europa. Quindi si tratta di una vera e propria novità. Andiamo a vedere tutti i dettagli su Huawei P40 Lite.

Le specifiche tecniche dello smartphone Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite ha un display da 6,4 pollici IPS Full HD+. Il processore sul quale potrà contare questo nuovo dispositivo è un Kirin 810 octa core. La memoria RAM è da 6 GB, mentre lo spazio di archiviazione interno previsto è di 128 GB, comunque espandibile attraverso una NM memory card fino a 256 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla nello specifico di una quadrupla fotocamera posteriore, con sensori da 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP. La fotocamera nella parte frontale è invece da 16 MP. Segnaliamo infine una batteria da 4.200 mAh e il sistema operativo Android 10. È presente anche un lettore di impronte digitali.

Disponibilità e prezzo di Huawei P40 Lite

Il nuovo smartphone Huawei P40 Lite sarà disponibile a marzo nel mercato della Spagna. Non abbiamo informazioni precise sulla disponibilità del prodotto in Italia, ma sempre nelle prossime settimane il device sarà disponibile anche in altri mercati europei, quindi dovremmo poterlo acquistare anche in Italia. Il prezzo corrisponde a 299 euro.