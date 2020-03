La presentazione ufficiale di Huawei P40 è prevista per il 26 marzo. Adesso però, a pochi giorni dal lancio ufficiale del nuovo smartphone, arrivano delle indiscrezioni davvero molto interessanti. Infatti Huawei ha condiviso un breve video, che ci ha fatto vedere quali potrebbero essere le caratteristiche della gamma P40. Inoltre è emerso un render che mostra le presunte nuove colorazioni del nuovo device.

Le caratteristiche estetiche di Huawei P40

Dalle informazioni che sappiamo fino ad ora emerge un aspetto estetico di Huawei P40 che dovrebbe essere particolarmente apprezzabile. Infatti, anche da ciò che si vede dal video che Huawei ha condiviso sul suo canale YouTube, il nuovo cellulare appare molto elegante.

Il nuovo dispositivo viene proposto con un display curvo che già in molti si aspettavano e che a quanto pare verrebbe confermato. Ma c’è di più, perché forse non tutti si aspettavano le numerose colorazioni dei dispositivi che rientrano nella serie P40.

Le colorazioni della serie P40

Come si può giudicare da un render che è stato condiviso in giro per la rete dopo poco tempo dalla condivisione del video su YouTube da parte dell’azienda, si desume che Huawei P40 e le versioni Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro Pe saranno disponibili in moltissime tonalità.

Non ci saranno soltanto le classiche bianche e nere. È possibile che ci siano anche le colorazioni arancione, argento, grigia. Inoltre si pensa che sarà disponibile anche un modello con una particolare finitura di color aurora.

Considerando le caratteristiche anche per quanto riguarda il comparto fotografico, che sono davvero speciali, il nuovo modello di smartphone ha tutte le carte in regola per ottenere un grande successo di vendite.