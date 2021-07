È il 29 luglio la data ufficiale di lancio del nuovo Huawei P50. Lo smartphone tanto atteso da chi apprezza il mondo mobile verrà presentato quindi tra pochi giorni. Ad annunciare la data ufficiale è stata la stessa casa produttrice, che ha diffuso le nuove informazioni attraverso gli account in rete su Twitter e Weibo. C’è grande attesa quindi per questo nuovo prodotto tecnologico mobile. Le aspettative sono davvero tante, anche perché ci si sofferma molto sul comparto fotografico, che dovrebbe essere davvero eccezionale.

Una nuova era dell’imaging mobile

Secondo quanto affermato dall’azienda di produzione, infatti, si tratterà di una possibilità per l’inizio di una “nuova era dell’imaging mobile”. Anche questa volta quindi al centro del nuovo smartphone sarà presente proprio il sistema di fotocamere integrate nel dispositivo. Si parla in particolare di un nuovo sensore Sony da 1 pollice.

Per quanto riguarda le caratteristiche della serie di smartphone Huawei P50, non sappiamo ancora molto. Non sono state fornite infatti delle informazioni specifiche sulle caratteristiche tecniche dei nuovi dispositivi, che dovrebbero essere in particolare disponibili in tre versioni. Si tratta della P50, della P50 Pro e della P50 Pro Plus. Alla fine del 2021 inoltre dovrebbe essere disponibile anche un’edizione Lite.

Le specifiche tecniche e la disponibilità

Gli smartphone della serie in questione di Huawei dovrebbero avere tutti il sistema operativo Harmony OS. Con molta probabilità il processore dovrebbe essere un Kirin. Dobbiamo attendere, quindi, per saperne di più su questa nuova serie di dispositivi mobili.

È infatti chiaro che i nuovi prodotti arriveranno disponibili per la vendita in Cina, ma bisogna attendere ulteriori informazioni sulla disponibilità degli smartphone nel mercato del nostro continente.