Huawei P50 è sempre più vicino. Lo dimostra anche la presentazione ufficiale del design di questo smartphone, che è sicuramente uno dei device tecnologici più attesi del momento. Una presentazione molto particolare, che è arrivata proprio nel corso dell’annuncio di alcuni nuovi prodotti messi a punto dall’azienda. Si tratta di due tablet, degli orologi innovativi e di alcuni dettagli sul nuovo Harmony OS, il sistema operativo di Huawei. Proprio a conclusione dell’evento è stato mostrato anche qualche dettaglio del design del nuovo Huawei P50.

Le fotocamere di Huawei P50 in due oblò

Le caratteristiche del design di questo dispositivo tecnologico mobile, sul quale non abbiamo ancora molte informazioni ufficiali, ricordano molto i dettagli che erano arrivati attraverso le immagini render diffuse nel corso dei mesi passati.

Si può vedere ad esempio il modulo che conterrà i sensori delle fotocamere nella parte posteriore, il quale sarà composto da due oblò di dimensioni abbastanza grandi che avranno al loro interno proprio i quattro sensori di cui il device sarà dotato.

La colorazione oro lucido

Per quanto riguarda le altre possibili caratteristiche del design e dell’aspetto di questo nuovo smartphone, sappiamo, secondo quanto ha annunciato la casa produttrice, che Huawei P50 avrà delle dimensioni che lo renderanno molto sottile.

In effetti questa caratteristica sembra essere confermata direttamente dalle fotocamere, che non sporgono in maniera eccessiva.

La presentazione del nuovo Huawei P50 in alcuni suoi dettagli ha mostrato in particolare anche una colorazione dello smartphone, quella in oro lucido. Non abbiamo però ancora dettagli ufficiali che possono riguardare il prezzo o la data di uscita di questo nuovo prodotto tecnologico.