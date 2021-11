Sembrano essere in arrivo delle novità interessanti per WhatsApp. L’applicazione potrebbe introdurre una novità che riguarda l’opportunità di cancellare i messaggi, senza alcun limite per quanto riguarda il tempo. La novità non è stata annunciata in via ufficiale da parte della società che gestisce l’app, ma sono state individuate delle possibili tracce nella versione Beta dell’app, la 2.21.23.1.

Eliminare i messaggi senza limiti di tempo

Quello che cambia rispetto alla situazione attuale sarà quindi l’opportunità per gli utenti di cancellare i messaggi senza limiti temporali. In una fase iniziale gli utenti avevano a disposizione un tempo di 7 minuti al massimo per eliminare i messaggi inviati. Successivamente questo tempo è stato aumentato a 4.096 secondi, un tempo che corrisponde precisamente a 1 ora, 8 minuti e 16 secondi.

In futuro le limitazioni dovrebbero essere rimosse, anche se ancora non abbiamo informazioni sui tempi di rilascio di questa possibile novità, riportata da WABetaInfo. Non sappiamo in realtà se la novità sarà realmente introdotta all’interno di WhatsApp, ma molto probabilmente qualcosa in questo senso sta per accadere.

Si potranno cancellare solo i messaggi più recenti?

Sicuramente ne sapremo di più nel momento in cui la funzionalità sarà messa a disposizione di coloro che sono iscritti al programma Beta. Di certo però una domanda sorge: sarà possibile eliminare, se la funzionalità dovesse essere resa disponibile per tutti, solo i messaggi più recenti, a partire da quando sarà messa a disposizione la funzione? Oppure possono essere rimossi anche quelli meno recenti, con effetto retroattivo?